Manchester United: Jadon Sancho weiter im Einzeltraining - Erik ten Hag: "Körperliche und mentale Gründe"

Teammanager Erik ten Hag von Manchester United hat seine Entscheidung erklärt, Jadon Sancho weiter individuelles Training absolvieren zu lassen. Auch zu einer möglichen Rückkehr äußerte er sich.

Der Klubfußball bereitet sich auf seine Rückkehr vor, die Weltmeisterschaft geht auf ihr Ende zu. Manchester United ist mit den verbliebenen Spielern aus dem Profi-Kader für ein Trainingslager und zwei Testspiele nach Spanien gereist. Alle sind dabei - außer Sancho, der die WM-Pause in den Niederlanden verbringt, mit ganz speziellen Coaches. Dort absolviert er abseits des Teams ein individuelles Programm.

Gegenüber Reportern erklärte ten Hag: "In den letzten Spielen kam er für United nicht zum Einsatz, weil er nicht die richtige Fitness hatte. Jetzt absolviert er ein individuelles Programm. Das soll er beenden, hoffentlich ist er dann bald wieder zurück. Wir wollen ihn so schnell wie möglich wieder dabeihaben, aber ich kann keine Prognose darüber abgeben, wann das sein wird.

Ten Hag fügte hinzu: "Zu Saisonbeginn hat er ein paar gute Spiele gemacht, aber danach gab es einen Qualitätsabfall und wir wissen manchmal nicht, wo dieser herkommt. Das passiert meistens schleichend. Zu Beginn der Saison hat er Tore und Vorlagen gesammelt, aber seine Schlüsselmomente und Schlüsselaktionen wurden immer weniger. Es handelt sich um eine Kombination aus körperlichen und mentalen Gründen. Wir versuchen, das zu ergründen und ihn zurückzuholen."

Sancho hat seit seinem 85 Millionen Euro teuren Wechsel ins Old Trafford 2021 Höhen und Tiefen hinter sich. In einer schwachen ersten Saison konnte er sich 2022 steigern. Nach einem vielversprechenden Start unter ten Hag ging seine Form den Bach runter, er verlor seinen Platz im Team an den 18 Jahre alten Alejandro Garnacho.

In 52 Einsätzen für United kommt Sancho auf nur acht Tore und vier Assists.

Angesichts der Äußerungen von ten Hag sieht es nicht danach aus, dass Sancho rechtzeitig zum Spiel gegen Burnley im Carabao Cup am 21. Dezember zum Team stoßen wird.