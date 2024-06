FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wohl scharf auf Italien-Star - Torwart-Talent verlässt den Verein

© getty

FC Bayern München, Gerücht: FCB scharf auf Italien-Star Federico Chiesa

Offensivspieler Federico Chiesa hat offenbar das Interesse des FC Bayern München auf sich gezogen. Wie Sky berichtet, steht der 26-jährige Italiener auf der Shortlist des deutschen Rekordmeisters.

Demnach wurde Chiesa, der in den vergangenen Jahren schon ein ums andere Mal mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht wurde, als Option bei den Bayern diskutiert, wirklich konkret sei es jedoch noch nicht.

Der Offensivspieler hat ein noch bis 2025 gültiges Arbeitspapier bei Juventus Turin, er geht dementsprechend in sein letztes Vertragsjahr. Der italienische Rekordmeister würde gerne verlängern, noch hat Chiesa allerdings keine Entscheidung getroffen. Sollten die Verhandlungen scheitern, steht eine Ablöseforderung von 30 bis 40 Millionen Euro im Raum.

Der 26-Jährige nimmt derzeit mit Italien an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland teil. Bei Juve erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit in 38 Pflichtspielen zehn Tore und drei Assists.