Tottenham Hotspur trifft am heutigen 17. Premier-League-Spieltag auf den FC Brentford. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Die Premier League ist wieder zurück! Am heutigen 17. Spieltag stehen sich der FC Brentford und Tottenham Hotspur gegenüber. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr den kompletten Spielverlauf mitverfolgen.

Brentford vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Weltmeisterschaft in Katar ist vorüber, in England wird heute wieder der Meisterschaftsbetrieb fortgesetzt. Das erste von insgesamt sieben Spielen am heutigen 17. Spieltag ist das zwischen dem FC Brentford und Tottenham Hotspur. Die Spurs spielen bislang eine gute Saison und wollen wieder an die Form von vor der WM-Unterbrechung anknüpfen. Aktuell liegt man auf Rang vier. Brentford hingegen verweilt im Mittelfeld auf Platz zehn.

Vor Beginn: Das Duell wird um 13.30 Uhr angepfiffen und im Gtech Community Stadium in London ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Premier-League-Spiel zwischen dem FC Brentford und Tottenham Hotspur.

Brentford vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im TV und Livestream

