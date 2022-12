Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Die WM-Pause in der Premier League ist vorbei, am Boxing Day geht es auf der Insel wieder ordentlich zur Sache. Unter anderem trifft Aston Villa auf den FC Liverpool. Wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach über einem Monat Pause geht es in England endlich weiter, kurz vor dem Jahreswechsel möchte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gegen Aston Villa wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Die Reds sitzen aktuell mit 22 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang und laufen damit den eigenen Ansprüchen hinterher.

Inwiefern dieser Plan auch aufgeht, klärt sich ab 18.30 Uhr. Dann wird Schiri Paul Tierney das Geschehen im Villa Park in Birmingham anpfeifen.

Aber wo könnt Ihr das Ganze denn nun live sehen? Alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Livestream gibt's hier.

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung heute live: Premier League im TV und Livestream

Die Premier League ist fest bei Sky beheimatet, da ändert sich auch am 17. Spieltag nichts dran. Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff, also um 18 Uhr, geht der Pay-TV-Sender live, am Mikrofon sitzt Florian Schmidt Sommerfeld. Einschalten könnt Ihr auf den Kanälen Sky Sport Top Event und Sky Sport Premier League.

Neben der Übertragung im TV hat Sky auch Livestreams via SkyGo und WOW im Petto. Alle drei Optionen sind mit Kosten verbunden.

© getty Die Reds sind am Boxing Day bei Aston Villa zu Gast.

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung heute live: Premier League im Liveticker

Auch wir machen am Boxing Day natürlich keine Pause und tickern eine ganze Reihe an Spielen aus Englands höchster Spielklasse.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht des heutigen Tages.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Aston Villa vs. FC Liverpool.

Premier League, Aston Villa vs. FC Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - McGinn, Chambers, Luiz - Buendia - Ings, Watkins

: Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - McGinn, Chambers, Luiz - Buendia - Ings, Watkins FC Liverpool: Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Keita, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Diaz

© getty Steven Gerrard hat seinen Posten als Cheftrainer von Aston Villa im Oktober verloren.

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung heute live: Wichtigste Infos

Begegnung: Aston Villa vs. FC Liverpool

Aston Villa vs. FC Liverpool Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 17

17 Datum: 26. Dezember 2022

26. Dezember 2022 Anstoß: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Ort: Villa Park (Birmingham)

Villa Park (Birmingham) TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

