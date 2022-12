Boxing Day in der Premier League: Im Abendspiel trifft Tabellenführer FC Arsenal auf West Ham United. Ob die Gunners ihre Jagd auf den Titel erfolgreich fortsetzen, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Am heutigen Spieltag am Boxing Day möchte der FC Arsenal seine Tabellenführung in der Premier League behaupten. Mit einem Sieg soll der Vorsprung auf Verfolger Manchester City gleichzeitig vorerst auf acht Zähler vergrößert werden. Ob den Gunners das gelingt, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Arsenal vs. West Ham: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es dürfte auch interessant zu sehen sein, in welchem Fitnesszustand sich die WM-Fahrer der beiden Teams befinden. Die englischen Nationalspieler Bukayo Saka (Arsenal) oder Declan Rice (West Ham) waren in Katar immerhin bis zum Viertelfinale im Einsatz.

Vor Beginn: Die Vorzeichen für das Duell sind durchaus verschieden. Der FC Arsenal spielte vor der langen WM-Pause eine überragende Runde und steht mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze des Tableaus. West Ham United wiederum rangiert auf einem äußerst enttäuschenden 16. Platz.

Vor Beginn: Schönen guten Abend und herzlich Willkommen zum heutigen Spiel zwischen dem FC Arsenal und West Ham United zum Abschluss des Boxing Day. Anpfiff ist um 21 Uhr im Emirates Stadium in London.

Arsenal vs. West Ham: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tierney - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah

Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tierney - Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Nketiah West Ham: Fabianski - Kehrer, Dawson, Ogbonna, Palmieri - Rice, Soucek - Fornals, Paqueta, Benrahma - Bowen

Arsenal vs. West Ham: Premier League heute live im TV und Livestream

Boxing Day in der Premier League heißt gleichzeitig Boxing Day bei Sky. Der TV-Sender ist die unangefochtene Heimat der englischen Top-Liga. Zum Abschluss der Partien am zweiten Weihnachtsfeiertag übernimmt Hannes Herrmann den Kommentar zum Spiel. Ab 20.50 Uhr startet die Übertragung.

Auch für den Stream ist Sky verantwortlich. Bei WOW oder SkyGo gibt es die Partie live zu sehen.

Premier League, 17. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Arsenal 14 12-1-1 33:11 22 37 2 ManCity (M) 14 10-2-2 40:14 26 32 3 Newcastle 15 8-6-1 29:11 18 30 4 Tottenham 15 9-2-4 31:21 10 29 5 ManUnited 14 8-2-4 20:20 0 26 6 Liverpool (P) 14 6-4-4 28:17 11 22 7 Brighton 14 6-3-5 23:19 4 21 8 Chelsea 14 6-3-5 17:17 0 21 9 Fulham (N) 15 5-4-6 24:26 -2 19 10 Brentford 15 4-7-4 23:25 -2 19 11 Palace 14 5-4-5 15:18 -3 19 12 Villa 15 5-3-7 16:22 -6 18 13 Leicester 15 5-2-8 25:25 0 17 14 Bournemouth (N) 15 4-4-7 18:32 -14 16 15 Leeds 14 4-3-7 22:26 -4 15 16 West Ham 15 4-2-9 12:17 -5 14 17 Everton 15 3-5-7 11:17 -6 14 18 Nottingham (N) 15 3-4-8 11:30 -19 13 19 Southampton 15 3-3-9 13:27 -14 12 20 Wolves 15 2-4-9 8:24 -16 10