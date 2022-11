FC Liverpool vs. FC Southampton, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool ringt weiter um Kontinuität und trifft heute in der Premier League auf den abstiegsgefährdeten FC Southampton. SPOX sagt Euch, wo das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Die Premier League gilt als die beste Liga der Welt. Das zeigt sich auch an der engen Tabellensituation. Der FC Liverpool liegt mit 19 Zählern auf Platz Acht und liegt damit genauso nah an einem Abstiegsplatz (12 Punkte) als an einem Champions-League-Platz (26 Punkte).

Liverpool feierte am letzten Spieltag einen 2:0-Auswärtssieg gegen Tottenham Hotspurs, dank zweier Treffer von Mohamed Salah. Anders sieht die Gemütslage beim FC Southampton aus. Die 1:4-Heimniederlage gegen Newcastle United besiegelte das Aus für Trainer Ralph Hasenhüttl, der in dieser Saison lediglich drei Siege in der Premier League einfahren konnte.

Im 90. Aufeinandertreffen mit dem FC Southampton in der Premier League hoffen die Reds von Trainer Jürgen Klopp den Anschluss an die Tabellenspitze wiederherzustellen. Als Schiedsrichter leitet Simon Hooper das Duell im Anfield Stadium in Liverpool.

FC Liverpool vs. FC Southampton, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hält in Deutschland für die Saison 2022/23 alle Rechte für die Spiele der höchsten englischen Spielklasse. Das Duell FC Liverpool gegen FC Southampton wird im TV auf dem Sender Sky Sport Premier League übertragen. Uli Hebel begleitet und kommentiert für Euch das Geschehen ab 15.50 Uhr.

© getty Mohamed Salah wird wohl auch gegen den FC Southampton in der Premier League nur schwer aufzuhalten sein

Auf demselben Kanal sind heute auch alle weiteren Spiele der Premier League zu sehen, unter anderem muss sich der Tabellenführer FC Arsenal auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers beweisen.

Die Premier League bietet Sky nicht nur im Pay-TV an, sondern stellt auch einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung. Dafür braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf die Streamingplattform WOW.

FC Liverpool vs. FC Southampton, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Wer das Sky-Angebot nicht besitzt, muss trotzdem nicht auf die Partie verzichten. Für Euch tickert SPOX die gesamte Begegnung von Anfang bis Ende ausführlich und unterhaltsam mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Liverpool und dem FC Southampton.

FC Liverpool vs. FC Southampton, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigsten Infos

Begegnung : FC Liverpool gegen FC Southampton

Wettbewerb : Premier League

Spieltag : 16

: 16 Datum : 12. November 2022

: 12. November 2022 Anstoß : 16.00 Uhr

: 16.00 Uhr Ort : Anfield Stadium, Liverpool

: Anfield Stadium, Liverpool TV : Sky

: Sky Livestream : SkyGo, WOW

: SkyGo, WOW Liveticker: SPOX

Premier League: Die Tabelle am 16. Spieltag