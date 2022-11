Manchester United: Juve-Star als Nachfolger für Cristiano Ronaldo?

Manchester United will sich mit Blick auf den drohenden Abgang von Cristiano Ronaldo im Sturmzentrum verstärken. Ein Kandidat soll Dusan Vlahovic von Juventus Turin sein.

Manchester United soll sich weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für Stürmer Cristiano Ronaldo befinden und beobachtet die Situation von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin offenbar genau. Das berichtet der Telegraph.

Die Alte Dame läuft den eigenen Ansprüchen hinterher, ist in der Champions League bereits in der Gruppenphase ausgeschieden und liegt in der Serie A derzeit nur auf dem achten Tabellenplatz. Sollte Juventus die Qualifikation für die Champions League verpassen, könnte das die Verkäufe einiger Leistungsträger zur Folge haben.

Neben den Red Devils wird auch Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea Interesse am 22-jährigen Serben nachgesagt. Vlahovics Vertrag in Turin läuft noch bis 2026.

Der Mittelstürmer wechselte im Januar 2022 von der AC Florenz zu Juventus. Als Ablöse kassierte die Fiorentina eine Summe von 81,6 Millionen Euro, bis zu zehn weitere Millionen können durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen noch hinzukommen.

Vlahovic hat ein ordentliches erstes Jahr bei Juventus hinter sich. In der Rückrunde 2021/22 gelangen ihm neun Pflichtspieltreffer, in der laufenden Spielzeit steht er bei acht Toren in 15 Einsätzen.