Chelsea empfängt am heutigen Tag Arsenal zum Duell in der Premier League. Das Spitzenspiel am 15. Premier-League-Spieltag verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Derby-Time in der Premier League! Mit Chelsea und Arsenal treten am heutigen Tag zwei Mannschaften aus London gegeneinander an. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welches Team das Topduell am 15. Spieltag für sich entscheiden kann.

Chelsea vs. Arsenal: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem FC Arsenal wartet auf den FC Chelsea am heutigen Mittag ein Team, welches seit sechs Premier-League-Partien ungeschlagen ist. Arsenal gehört in der aktuellen Saison zu den absoluten Topteams, vor dem 15. Spieltag grüßten die heutigen Gäste gar von der Tabellenspitze. Chelsea dagegen befindet sich mit 21 Zählern aktuell auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen. Wer kann das London-Derby heute gewinnen?

Vor Beginn: Die Begegnung am 15. Spieltag der Premier League beginnt heute um 13.00 Uhr an der Stamford Bridge in London.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Chelsea und Arsenal.

