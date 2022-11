Im englischen Carabao Cup stehen heute acht Drittrundenspiele an. Unter anderem sind auch der FC Liverpool, Manchester City und der FC Arsenal im Einsatz. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

In England steht am heutigen Mittwoch (9. November) nicht die Premier League, sondern der Carabao Cup im Fokus, genauer gesagt die 3. Runde des Wettbewerbs. Gestern fanden bereits sieben Spiele statt, heute folgen acht weitere. Mit dem FC Liverpool, Manchester City und Premier-League-Tabellenführer Arsenal sind auch einige Topteams im Ligapokal gefordert.

Sechs der acht Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen, darunter auch FC Arsenal vs. Brighton & Hove Albion. Zwei weitere Partien - FC Liverpool vs. Derby County und das Topspiel des Abends Manchester City vs. FC Chelsea - gehen um 21 Uhr los.

Carabao Cup, 3. Runde: Die heutigen Spiele

Datum Anpfiff Heim Auswärts Mi., 9.11. 20.45 Uhr West Ham United Blackburn Rovers Mi., 9.11. 20.45 Uhr Wolverhampton Wanderers Leeds United Mi., 9.11. 20.45 Uhr Nottingham Forest Tottenham Hotspur Mi., 9.11. 20.45 Uhr Newcastle United Crystal Palace Mi., 9.11. 20.45 Uhr FC Southampton Sheffield Wednesday Mi., 9.11. 20.45 Uhr FC Arsenal Brighton & Hove Albion Mi., 9.11. 21.00 Uhr FC Liverpool Derby County Mi., 9.11. 21.00 Uhr Manchester City FC Chelsea

© getty Erling Haaland und die Citizens müssen heute gegen Chelsea ran.

Carabao Cup, Übertragung heute live: So seht Ihr die Partien von Liverpool, Manchester City und Arsenal im TV und Livestream

Die Spiele der Premier League sind zwar bei Sky zu sehen, dies gilt jedoch nicht für den Carabao Cup. Um diesen kümmert sich nämlich der Streamingdienst DAZN. Nicht alle acht Spiele werden heute bei DAZN übertragen, die großen Spektakel jedoch schon. Folgende vier Partien zeigt das "Netflix des Sports" ab 20.45 bzw. 21 Uhr auf der Plattform:

Manchester City vs. FC Chelsea / Kommentator: Uli Hebel, Experte: Seb Kneißl

/ Kommentator: Uli Hebel, Experte: Seb Kneißl Wolverhampton vs. Leeds / Kommentator: Fabi Pavlakovic

/ Kommentator: Fabi Pavlakovic Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur / Kommentator: Michael Born

/ Kommentator: Michael Born FC Liverpool vs. Derby County / Kommentator: Marco Hagemann

Zum riesigen Livestream-Angebot von DAZN gehören neben Spielen des Carabao Cups auch zahlreiche Partien der Bundesliga, Champions League, Primera Division, Ligue 1, Serie A sowie Länderspiele dazu. Aber auch Sportarten wie Tennis, NBA, NFL, Handball, Motorsport, Darts, Radsport, UFC, Wintersport, Boxen und Wrestling werden in Form von Livestreams angeboten.

Um auf all dies zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt, das für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr zu haben ist.

Carabao Cup, Übertragung heute live: So seht Ihr die Partien von Liverpool, Manchester City und Arsenal im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

