In der Premier League kommt es am heutigen Abend zum Spitzenspiel zwischen Manchester United und den Tottenham Hotspurs. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells am 12. Premier-League-Spieltag und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwochabend, den 19. Oktober, treffen am 12. Spieltag der Premier League Manchester United und die Tottenham Hotspurs aufeinander. Das Topspiel beginnt um 21.15 Uhr im altehrwürdigen Old Trafford. Simon Hooper ist für die Leitung des Spiels zuständig.

Unter Antonio Conte läuft es aktuell für die heutigen Gäste, die Tottenham Hotspurs. Seit vier Pflichtspielen sind die Spurs aktuell ungeschlagen, in der Premier League holte Tottenham darüber hinaus zuletzt Siege gegen Brighton & Hove Albion sowie gegen den FC Everton. In der Tabelle bedeutet das aktuell der dritte Platz. Spitzenreiter FC Arsenal ist zudem nur vier Zähler entfernt. Können die Tottenham Hotspurs heute an die Spitze der Premier League heranrücken?

Auch Manchester United befindet sich aktuell in der Spitzengruppe der Premier League. Die heutigen Gastgeber haben aktuell 16 Punkte auf dem Konto und damit ganze sieben Zähler weniger als der heutige Gegner Tottenham. Das Team von Erik ten Hag hat in der Liga aktuell aber auch ein Spiel weniger absolviert. Ähnlich wie die Tottenham Hotspurs ist Manchester United ebenfalls seit vier Spielen ohne Niederlage. Am vergangenen Spieltag musste sich United gegen Newcastle United jedoch mit einem 0:0 zufrieden geben. Hoffnung auf einen Sieg dürfte heute aber ein Blick auf die vergangene Saison geben: Die beiden Duelle in der Premier League konnte Manchester United für sich entscheiden.

Manchester United vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 12. Spieltag, Premier League

12. Spieltag, Premier League Partie: Manchester United vs. Tottenham Hotspur

Manchester United vs. Tottenham Hotspur Datum: 19. Oktober

19. Oktober Anpfiff: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Austragungsort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

Manchester United vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Manchester United und den Tottenham Hotspurs zeigt Sky am heutigen Abend exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Premier-League-Spielen in dieser Saison und damit auch die Rechte an dem heutigen Topspiel zwischen United und den Spurs.

Auf Sky Sport Premier League könnt Ihr Manchester United vs. Tottenham Hotspurs heute live und in voller Länge ab 20.45 Uhr verfolgen. Ab 21.15 Uhr ist Florian Schmidt-Sommerfeld für den Kommentar des Spiels zuständig.

© getty Manchester United konnte in der vergangenen Saison beide Partien gegen die Tottenham Hotspurs für sich entscheiden.

Mit der Sky-Go-App habt Ihr die Möglichkeit, als Sky-Kunden Euere gesamten Inhalt im Livestream zu verfolgen. Mit der App habt Ihr heute ebenfalls die Option, das Topspiel live zu erleben. Alternativ könnt Ihr bei Sky das Angebot von WOW buchen und so die Partie zwischen Manchester United und den Tottenham Hotspurs live und vollumfänglich im Livestream verfolgen.

Manchester United vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Wenn Ihr heute das Duell zwischen Manchester United und den Tottenham Hotspurs nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

