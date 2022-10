Liverpool empfängt am heutigen Abend am 12. Spieltag der Premier League West Ham United zum Duell. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spiels, erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Fünf Premier-League-Partien finden am heutigen Abend statt. Unter anderem steht die Begegnung zwischen Liverpool und West Ham United auf dem Programm. Gelingt dem Team von Jürgen Klopp, nach dem Erfolg über Manchester City, heute der nächste Sieg?

Liverpool vs. West Ham United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Liverpool und West Ham United bestreiten ihre Partie am 12. Spieltag der Premier League am heutigen Mittwoch, den 19. Oktober. Das Duell wird um 20.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool angepfiffen. Das Schiedsrichtergespann führt Stuart Atwell an.

Ist der Knoten für das Team von Jürgen Klopp in dieser Saison endlich geplatzt? Nach einem furiosen 7:1-Erfolg in der Champions League über die Glasgow Rangers lieferte Liverpool in der Premier League am vergangenen Wochenende die nächste starke Leistung ab. Ein enges Duell mit Manchester City konnte Liverpool mit 1:0 für sich entscheiden. Mohamed Salah brachte das Team von Jürgen Klopp mit seinem Treffer auf die Siegerstraße. Aufgrund einiger schwache Leistungen in der Liga befindet sich Liverpool dennoch nur auf Tabellenplatz acht. Die Europapokalplätze befinden sich aber weiterhin in der Reichweite des heutigen Gastgebers.

Nur zwei Punkte trennen Liverpool und West Ham United aktuell in der Tabelle. Mit einem Sieg könnten die Hammers heute also an Liverpool vorbeiziehen, auch wenn die Reds noch ein Nachholspiel absolvieren müssen. Die Form stimmt aktuell beim Team von Davis Moyes. Vier der letzten fünf Pflichtspiele konnte West Ham United für sich entscheiden, mit einem 1:1 mussten sich die heutigen Gäste jedoch am vergangenen Sonntag gegen den kriselnden FC Southampton begnügen. Kehrt West Ham United heute auf die Siegerstraße zurück?

Liverpool vs. West Ham United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Im TV und Livestream könnt Ihr am heutigen Abend die Partie zwischen Liverpool und West Ham United auf Sky verfolgen. Sky überträgt in dieser Saison nämlich alle Premier-League-Duelle live. Der Pay-TV-Sender zeigt die Premier-League-Begegnung auf Sky Sport 6 (HD) im TV. Um den Kommentar beim Spiel kümmert sich am Abend Hannes Herrmann.

© getty Gelingt der Mannschaft von Jürgen Klopp heute der dritte Pflichtspielsieg in Folge?

Im Livestream zeigt Sky heute das Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und West Ham United ebenfalls. Mit der Sky-Go-App und WOW habt Ihr gleich zwei Möglichkeiten, das Duell live und vollumfänglich zu erleben.

Liverpool vs. West Ham United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 12. Spieltag, Premier League

12. Spieltag, Premier League Begegnung: Manchester United vs. Tottenham Hotspur

Manchester United vs. Tottenham Hotspur Datum: 19. Oktober

19. Oktober Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Übertragung im Liveticker: SPOX

Liverpool vs. West Ham United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Liverpool vs. West Ham United verfolgen wir hier bei SPOX für Euch in einem ausführlichem Liveticker, sodass Ihr keine Sekunde des Spiels verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Premier League: Die Tabelle am 12. Spieltag