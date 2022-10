Liverpool bekommt es heute am 14. Spieltag der Premier League mit Leeds United zu tun. Für Euch verfolgen wie die komplette Begegnung hier im Liveticker.

Die Partie zwischen Liverpool und Leeds United schließt am heutigen Abend den Premier-League-Spieltag ab. Die Begegnung am 14. Spieltag könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Liverpool vs. Leeds United: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am vergangenen Spieltag verlor Liverpool gegen Nottingham Forest mit 0:1 und enttäuschte dabei auf ganzer Linie. Für ein wenig Wiedergutmachung sorgte das Team von Jürgen Klopp unter der Woche beim 3:0-Sieg gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. Die Konstanz lässt Liverpool in dieser Saison vermissen, das Team befindet sich deshalb aktuell nur im Mittelfeld der Tabelle. Die Gastgeber sind am heutigen Abend dennoch der klare Favorit. Denn Leeds United hat in dieser Saison einige Probleme und liegt mit nur neun Punkten weit hinten in der Tabelle.

Vor Beginn: Die letzte Premier-League-Begegnung am heutigen Tag beginnt um 20.45 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen Liverpool und Leeds United.

Liverpool vs. Leeds United: Premier League heute live im TV und Livestream

Sky überträgt heute die Premier-League-Partie zwischen Liverpool und Leeds United exklusiv im TV und Livestream. Im Pay-TV seht Ihr die Partie live auf Sky Sport Premier League. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr. Das Duell kommentiert am Abend für den Pay-TV-Sender Florian Schmidt-Sommerfeld.

Neben seiner TV-Übertragung, bietet Euch Sky gleich zwei Optionen Liverpool vs. Leeds United im Livestream zu erleben. Den Livestream der Begegnung seht Ihr mit der Sky-Go-App oder dem Angebot von WOW.

Premier League, 14. Spieltag: Die Tabelle