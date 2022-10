Kommentar zu Cristiano Ronaldo: Alles kaputt - wegen 25 Tagen

Cristiano Ronaldos Suspendierung bei Manchester United ist der unrühmliche Höhepunkt einer Partnerschaft, die schon lange zum Scheitern verurteilt war. Schuld trifft dennoch einzig und allein den 37-Jährigen, der mit seinem Verhalten nicht nur seinen Klub und Portugals WM-Chancen sabotiert - sondern auch seine Zukunft als Fußballer. Ein Kompliment haben dagegen der FC Bayern und Borussia Dortmund verdient. Ein Kommentar.

Dass es eigentlich nicht gutgehen konnte mit Cristiano Ronaldo und Manchester United in dieser Saison, das wussten die Beteiligten ja schon länger. Über das genaue Datum kann man vielleicht noch streiten: Seit dem 1. Juli, als mit Erik ten Hag ein neuer Trainer präsentiert wurde, der den Klub komplett auf links drehen sollte und in dessen Konzept ein 37-jähriger Stürmer so gar nicht passte? Oder schon seit dem Frühjahr, als United die Qualifikation für die Champions League verfehlte?

Spätestens aber seit dem 1. September, als klar war, dass CR7 die Red Devils nicht vor Schließung des Transferfensters verlassen würde. Dabei hatte sich der Superstar bereits mehrere öffentliche Fehltritte geleistet und es war deutlich geworden, dass es unter ten Hag allemal zur Joker-Rolle reichen würde.

Dennoch blieb Ronaldo in Manchester, obgleich ihn Berater-Mogul Jorge Mendes fast schon verzweifelt bei sämtlichen europäischen Topklubs angeboten hatte. Wie eine in die Jahre gekommene Siemens-Waschmaschine bei eBay-Kleinanzeigen: "Okay, sie hat schon leichte Verschleißspuren und schafft nicht mehr so viele Umdrehungen wie früher, aber sie war mehrfacher Testsieger! Und die Marke macht richtig was her."

Weil aber niemand anbiss, blieben der Portugiese und die Red Devils zwangsweise verpartnert, zumindest bis zur Öffnung des Winter-Transferfensters am 1. Januar. Und jetzt, nach dem unrühmlichen Abgang während des 2:0-Siegs gegen die Tottenham Hotspur am Mittwochabend, bleibt nur ein bitteres Fazit: Ronaldo hat alles kaputt gemacht.

Dabei hätte er nur noch 25 Tage durchhalten müssen.

Nächster Eklat: Die lange Liste von Ronaldos Eskapaden bei United © imago images 1/19 Cristiano Ronaldo hat beim 2:0 von Manchester United gegen Tottenham Hotspur für Ärger gesorgt - nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten. Ein Rückblick. © getty 2/19 APRIL 2022: Nach dem 0:1 Uniteds gegen Everton zertrümmerte CR7 das Handy eines Fans. Dies ging aus einer Aufnahme, mutmaßlich von einem Anhänger, hervor. Dort war zu sehen, wie Ronaldo beim Verlassen des Spielfelds das Handy auf den Boden wirft. © getty 3/19 United untersuchte den Vorfall, auch die Merseyside Police ermittelte. Im Goodison Park hatte Manchester erneut nicht überzeugen können. Zu diesem Zeitpunkt blickte United auf nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Premier-League-Spielen zurück. © getty 4/19 CR7 entschuldigte sich für seinen Ausraster. "Ich möchte mich für meinen Ausbruch entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford zu sehen, als Zeichen von Fairplay und Sportlichkeit", schrieb er bei Instagram. © imago images 5/19 Doch die Mutter von Jake, wie der Fan hieß, erteilte der Einladung eine Absage: "Wir haben das Angebot, zu einem United-Spiel zu gehen, dankend abgelehnt, weil Jake dort nicht hin möchte und er auch Ronaldo nicht sehen will", sagte sie im Liverpool Echo. © getty 6/19 Und weiter: "Wenn jemand ihn auf der Straße angegriffen hätte und uns dann zum Dinner einlädt, würden wir auch nicht hingehen. Warum sollten wir das jetzt tun, nur weil es Cristiano Ronaldo ist?" © getty 7/19 Im Oktober schrieb der Liverpool Echo, dass Ronaldo die Anklage der englischen FA wegen ungebührlichen Verhaltens akzeptiert hat. Gegen eine Sperre würde er sich jedoch wehren. "Er wird es nicht akzeptieren", sagte dazu Ten Hag. Ausgang offen. © getty 8/19 AUGUST 2022: Der wechselwillige Ronaldo absolvierte im Vorbereitungsspiel gegen Rayo Vallecano (1:1) sein erstes Spiel für United seit zwölf Wochen. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten jedoch, wie CR7 noch während des Spiels das Stadion verließ. © getty 9/19 Den Grund dafür will die spanische Mundo Deportivo erfahren haben: Ronaldo wollte der Presse entgehen, um nicht über sein Verhalten in den Vorwochen sprechen zu müssen. Er hatte zuvor die Vorbereitungstour nach Thailand und Australien verpasst. © getty 10/19 Offiziell geschah das aus persönlichen Gründen. Bei seiner Rückkehr kam er mit seinem Berater Jorge Mendes aufs Klubgelände, der wohl versuchen sollte, die Vereinsbosse von einem Abgang zu überzeugen. © getty 11/19 "Ich bin froh, wieder da zu sein", twitterte der 37-Jährige nach der Partie gegen Rayo, bei der er trotz allem von den United-Fans herzlich empfangen wurde. "Das ist inakzeptabel. Für alle", sagte Ten Hag, nahm CR7 kurz darauf aber öffentlich in Schutz. © getty 12/19 AUGUST 2022: Keine drei Wochen später die nächste Irritation - Ronaldo sorgte mit seinem Abgang nach der 0:4-Klatsche beim FC Brentford für neue Diskussionen. Der Portugiese verschwand als erster United-Spieler in den Katakomben des Stadions. © getty 13/19 Er entschied sich damit auch dagegen, sich beim mitgereisten Anhang zu bedanken - und dies, nachdem ihn Assistenztrainer Steven McClaren ausdrücklich darum gebeten hatte. Beide lieferten sich ein kurzes Wortgefecht, dann stapfte Ronaldo Richtung Kabine. © getty 14/19 Auf seinem Weg in die Umkleide kam der sichtlich frustrierte Ronaldo auch an United-Teammanager Erik ten Hag vorbei. Beide würdigten sich keine Blickes, auch ein Abklatschen gab es nicht. © getty 15/19 Der Grund für Ronaldos Frust: United hatte zuvor die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert und lag schon nach 35 Minuten mit 0:4 hinten. Der Rekordmeister der Premier League war damit Letzter. Immerhin stand CR7 in Brentford wieder in der Startelf. © getty 16/19 OKTOBER 2022: Die neueste Eskapade vollzog sich am Mittwochabend. Nachdem Ronaldo gegen die Spurs erneut nur auf der Bank saß, rauschte er noch vor Abpfiff vorzeitig in die Kabine - obwohl United sogar noch zweimal hätte wechseln können. © getty 17/19 Ten Hag erklärte dazu: "Darauf habe ich nicht geachtet. Wir werden uns darum morgen kümmern. Heute lag der Fokus auf einer tollen Performance der ganzen Mannschaft." Unter dem Coach ist CR7 mittlerweile zum Ersatzspieler verkommen. © getty 18/19 Dazu passt: The Athletic vermeldet, dass Ronaldo auch das Stadion vor dem Schlusspfiff verließ. In der Umkleidekabine wurde seine Abwesenheit nicht wirklich registriert, weil dort der 2:0-Erfolg ausgelassen gefeiert wurde. © getty 19/19 In 10 PL-Spielen stand CR7 erst einmal über 90 Minuten auf dem Platz. Ein Abschied im Winter wird daher wahrscheinlicher, auch weil es bei ten Hag wohl einen Sinneswandel gegeben hat und er mit Ronaldo alles andere als zufrieden sein soll.

Ronaldo bei Manchester United: Wo ist der Musterprofi?

Ronaldo ist ein Besessener - im positiven Sinne. Besessen von Siegen, von Titeln, von Toren - von Letzterem vielleicht sogar am meisten. Das hat ihn zum besten Torjäger der Geschichte gemacht. Um seinen Arbeitseifer und seine Disziplin abseits des Platzes ranken sich mittlerweile Legenden. Bis zur EM 2024 will er noch spielen und treffen - mindestens.

Diese einzigartige Selbstdisziplin hätte er in den vergangenen zwei Monaten anzapfen müssen: Wechsel geplatzt, United spielt nicht um die großen Titel mit - und wenn schon! Seit dem 1. September geht es nur noch um die WM in Katar. Um den einen großen Titel, der ihm noch fehlt.

Ergo: Füße stillhalten, Körper und Geist voll auf das anstehende Turnier fokussieren und in die bestmögliche Topform bringen. Die Tatsache, bis Mitte November nicht zweimal wöchentlich 90 Minuten durchzuspielen, hätte sich sogar als "Glück im Unglück" herausstellen können. Und es hätte seinem Vermächtnis gut zu Gesicht gestanden: CR7 der Teamplayer, der auch ohne Stammplatz und Königsklasse alles gibt.

Bis zur Weltmeisterschaft hätte er - aus seiner Sicht - gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Genauer gesagt: Bis zum Auswärtsspiel beim FC Fulham am 13. November, 25 Tage nach dem Spurs-Spiel. In nicht einmal vier Wochen wären die Karten neu gemischt worden. Was sind schon vier Wochen in einer 20-jährigen Karriere?

Ronaldo sabotiert Portugals WM-Chancen - und seine Zukunft

Nun könnten Ronaldo stattdessen die schlimmsten Tage seiner Laufbahn bevorstehen. Völlig zurecht hat ihn United suspendiert, ten Hag bestätigte am Freitag, dass Ronaldo die Einwechslung verweigerte, und dessen "Nicht-Entschuldigung" via Instagram ließ nicht gerade auf Einsicht schließen. Dass er vor der Abreise gen Katar überhaupt noch einmal für seinen Klub aufläuft, ist Stand jetzt komplett offen - eine gute WM-Vorbereitung sieht anders aus. Und das ist längst nicht alles:

Der Aufwärtstrend von Manchester United wird überschattet, Spieler und Trainer können sich nicht auf das Sportliche konzentrieren.

Er hat sein Ansehen bei den United-Fans - und Fußball-Fans allgemein - beschädigt.

Auch für seine portugiesischen Teamkollegen bedeuten die CR7-Schlagzeilen im Hinblick auf Katar unwillkommene Ablenkungen.

Und: Die Konsequenzen für die Zeit nach der WM sind noch gar nicht abzusehen. Womöglich spielt Ronaldo mit Portugal trotz allem eine starke WM. Es wäre sein bestes Argument für einen Wechsel zu einem Champions-League-Klub im Winter gewesen. Aber wer will ihn jetzt noch? Aus dem Musterprofi ist ein impulsives, motziges Enfant Terrible geworden. Welches Spitzenteam tut sich das freiwillig an?

Ein Kompliment sei an dieser Stelle an den FC Bayern München und Borussia Dortmund ausgesprochen. Beide Teams hätten Ronaldo im Sommer verpflichten können - und beide hätten gute Gründe finden können, nach Robert Lewandowskis Abgang und Sébastien Hallers tragischer Krankheit. Sie sagten wohlweislich ab. Ein solcher CR7 macht keine gute Mannschaft besser.

Und, wie der Blick nach Manchester beweist: nicht einmal mehr eine mittelmäßige.

Cristiano Ronaldos Statistiken bei Manchester United 2022/23