Manchester United - Erik ten Hag bestätigt: Cristiano Ronaldo hat Einwechslung verweigert

Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, hat auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass Cristiano Ronaldo beim Heimspiel gegen Tottenham Hotspur (2:0) seine Einwechslung verweigert hat.

"Ja, Cristiano Ronaldo hat sich geweigert, gegen Tottenham zu spielen," sagte ten Hag in Manchester. "Das muss Konsequenzen haben. Es ist wichtig für die Einstellung und die Mentalität der Gruppe."

United hatte Ronaldo für das anstehende Premier-League-Spiel gegen den FC Chelsea suspendiert. Das gaben die Red Devils am Donnerstag offiziell bekannt. "Cristiano wird nicht Teil des Teams sein, das am Samstag gegen Chelsea spielt", teilte United mit. "Der Rest des Kaders konzentriert sich voll und ganz auf die Vorbereitung für dieses Duell", erklärte der Klub.

Der niederländische Coach erklärte weiter: "Die Details sind eine Sache zwischen Cristiano Ronaldo und mir. Das Statement ist auch klar. Cristiano bleibt ein wichtiger Spieler in der Mannschaft. Ich bin für die Kultur verantwortlich, ich muss die Standards und Werte vorgeben. Fußball ist ein Mannschaftssport. Man muss gewisse Standards setzen."

Auf die Frage, wie Ronaldo mit seiner Ausbootung umgehen wird, antwortete ten Hag: "Das wird sich für ihn, aber auch für alle anderen auswirken. Das erste Mal mit Rayo war nicht akzeptabel, aber er war nicht der Einzige. Das zweite Mal hat Konsequenzen. Fußball ist ein Mannschaftssport und man muss die Standards respektieren."

Nächster Eklat: Die lange Liste von Ronaldos Eskapaden bei United © imago images 1/19 Cristiano Ronaldo hat beim 2:0 von Manchester United gegen Tottenham Hotspur für Ärger gesorgt - nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten. Ein Rückblick. © getty 2/19 APRIL 2022: Nach dem 0:1 Uniteds gegen Everton zertrümmerte CR7 das Handy eines Fans. Dies ging aus einer Aufnahme, mutmaßlich von einem Anhänger, hervor. Dort war zu sehen, wie Ronaldo beim Verlassen des Spielfelds das Handy auf den Boden wirft. © getty 3/19 United untersuchte den Vorfall, auch die Merseyside Police ermittelte. Im Goodison Park hatte Manchester erneut nicht überzeugen können. Zu diesem Zeitpunkt blickte United auf nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Premier-League-Spielen zurück. © getty 4/19 CR7 entschuldigte sich für seinen Ausraster. "Ich möchte mich für meinen Ausbruch entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford zu sehen, als Zeichen von Fairplay und Sportlichkeit", schrieb er bei Instagram. © imago images 5/19 Doch die Mutter von Jake, wie der Fan hieß, erteilte der Einladung eine Absage: "Wir haben das Angebot, zu einem United-Spiel zu gehen, dankend abgelehnt, weil Jake dort nicht hin möchte und er auch Ronaldo nicht sehen will", sagte sie im Liverpool Echo. © getty 6/19 Und weiter: "Wenn jemand ihn auf der Straße angegriffen hätte und uns dann zum Dinner einlädt, würden wir auch nicht hingehen. Warum sollten wir das jetzt tun, nur weil es Cristiano Ronaldo ist?" © getty 7/19 Im Oktober schrieb der Liverpool Echo, dass Ronaldo die Anklage der englischen FA wegen ungebührlichen Verhaltens akzeptiert hat. Gegen eine Sperre würde er sich jedoch wehren. "Er wird es nicht akzeptieren", sagte dazu Ten Hag. Ausgang offen. © getty 8/19 AUGUST 2022: Der wechselwillige Ronaldo absolvierte im Vorbereitungsspiel gegen Rayo Vallecano (1:1) sein erstes Spiel für United seit zwölf Wochen. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten jedoch, wie CR7 noch während des Spiels das Stadion verließ. © getty 9/19 Den Grund dafür will die spanische Mundo Deportivo erfahren haben: Ronaldo wollte der Presse entgehen, um nicht über sein Verhalten in den Vorwochen sprechen zu müssen. Er hatte zuvor die Vorbereitungstour nach Thailand und Australien verpasst. © getty 10/19 Offiziell geschah das aus persönlichen Gründen. Bei seiner Rückkehr kam er mit seinem Berater Jorge Mendes aufs Klubgelände, der wohl versuchen sollte, die Vereinsbosse von einem Abgang zu überzeugen. © getty 11/19 "Ich bin froh, wieder da zu sein", twitterte der 37-Jährige nach der Partie gegen Rayo, bei der er trotz allem von den United-Fans herzlich empfangen wurde. "Das ist inakzeptabel. Für alle", sagte Ten Hag, nahm CR7 kurz darauf aber öffentlich in Schutz. © getty 12/19 AUGUST 2022: Keine drei Wochen später die nächste Irritation - Ronaldo sorgte mit seinem Abgang nach der 0:4-Klatsche beim FC Brentford für neue Diskussionen. Der Portugiese verschwand als erster United-Spieler in den Katakomben des Stadions. © getty 13/19 Er entschied sich damit auch dagegen, sich beim mitgereisten Anhang zu bedanken - und dies, nachdem ihn Assistenztrainer Steven McClaren ausdrücklich darum gebeten hatte. Beide lieferten sich ein kurzes Wortgefecht, dann stapfte Ronaldo Richtung Kabine. © getty 14/19 Auf seinem Weg in die Umkleide kam der sichtlich frustrierte Ronaldo auch an United-Teammanager Erik ten Hag vorbei. Beide würdigten sich keine Blickes, auch ein Abklatschen gab es nicht. © getty 15/19 Der Grund für Ronaldos Frust: United hatte zuvor die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert und lag schon nach 35 Minuten mit 0:4 hinten. Der Rekordmeister der Premier League war damit Letzter. Immerhin stand CR7 in Brentford wieder in der Startelf. © getty 16/19 OKTOBER 2022: Die neueste Eskapade vollzog sich am Mittwochabend. Nachdem Ronaldo gegen die Spurs erneut nur auf der Bank saß, rauschte er noch vor Abpfiff vorzeitig in die Kabine - obwohl United sogar noch zweimal hätte wechseln können. © getty 17/19 Ten Hag erklärte dazu: "Darauf habe ich nicht geachtet. Wir werden uns darum morgen kümmern. Heute lag der Fokus auf einer tollen Performance der ganzen Mannschaft." Unter dem Coach ist CR7 mittlerweile zum Ersatzspieler verkommen. © getty 18/19 Dazu passt: The Athletic vermeldet, dass Ronaldo auch das Stadion vor dem Schlusspfiff verließ. In der Umkleidekabine wurde seine Abwesenheit nicht wirklich registriert, weil dort der 2:0-Erfolg ausgelassen gefeiert wurde. © getty 19/19 In 10 PL-Spielen stand CR7 erst einmal über 90 Minuten auf dem Platz. Ein Abschied im Winter wird daher wahrscheinlicher, auch weil es bei ten Hag wohl einen Sinneswandel gegeben hat und er mit Ronaldo alles andere als zufrieden sein soll.

Cristiano Ronaldo: Statement ohne Entschuldigung

Nach der Partie gegen die Spurs hieß es in englischen Medien, bei der Partie als Joker mitzuwirken, habe der Stürmer als eine Beleidigung angesehen und soll sich deshalb vorzeitig Richtung Kabine aufgemacht haben. Ten Hag hatte sein Auswechselkontingent mit drei Wechseln nicht voll ausgeschöpft, zwei weitere Spieler hätte er also noch auf das Feld schicken können.

Der Portugiese hatte im Sommer bereits auf einen Wechsel gedrängt, doch es fand sich kein Klub, der sich den ehemaligen Weltfußballer leisten wollte. In der Liga stand er lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.

Am späten Abend gab Ronaldo ein Statement auf seiner Instagram-Seite ab. Darin entschuldigte er sich allerdings nicht für sein Verhalten.