Arsenal vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 10. Spieltag der Premier League duellieren sich unter anderem der FC Arsenal und der FC Liverpool. Wer gewinnt die sicherlich sehenswerte Partie? So verpasst man heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts.

Namhaftes Kräftemessen auf der Insel: In der englischen Premier League stehen sich am heutigen Sonntag, den 9. Oktober der FC Arsenal und der FC Liverpool gegenüber. Anstoß im Emirates Stadium ist um 17.30 Uhr. Anders formuliert: An diesem 10. Spieltag des englischen Oberhauses nehmen es der momentane Spitzenreiter und ein bislang enttäuschender Tabellenzehnter miteinander auf.

Auf dem ersten Platz liegt aber nicht etwa der Pokalsieger, Vizemeister und Champions-League-Finalist der vergangenen Saison, sondern Arsenal. Das Team von Mikel Arteta führt das Klassement mit 21 Punkten an, hat einen Zähler mehr auf dem Konto als Manchester City (20). Jürgen Klopps Ensemble hat dagegen bloß zehn Punkte gesammelt, womit Arsenal zweifellos als Favorit in die 90 Minuten geht.

Wie kann man sich Arsenal gegen Liverpool heute live im TV und Livestream anschauen? SPOX klärt zur Übertragungslage auf.

© getty Arsenal ist in England derzeit das Maß aller Dinge.

Arsenal vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Für den deutschsprachigen Raum liegen die Rechte an der Übertragung der Premier League bei Sky, womit das Aufeinandertreffen zwischen den Gunners und den Reds dort heute auch live und in voller Länge gezeigt wird. Genauer: einschalten muss man dafür auf Sky Sport Premier League. Eine Ausstrahlung im deutschen Free-TV gibt es nicht.

Sendungsstart bei dem Bezahlsender ist um 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Florian Schmidt-Sommerfeld ist Kommentator und führt mit den Experten René Adler und Raphael Honigstein durch das Spiel. Im Anschluss ab 19.30 Uhr gibt es auf demselben Kanal die Highlight-Show zur Premier League.

Das Programm von Sky lässt sich nicht nur klassisch am TV-Gerät abrufen, sondern auch im Livestream. Dafür gibt es die Plattformen Sky Go und WOW.

Die Premier League live erleben: Jetzt WOW streamen.

Arsenal vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

So wie Sky begleitet auch SPOX das Top-Spiel der Premier League live - schriftlich. Im Liveticker wird alles Wichtige festgehalten, was sich in London tut. Reinklicken und nichts verpassen.

Wertvollste Fußballer der Welt: Mbappé nicht mehr Spitze - zwei Buli-Stars in den Top-5 © getty 1/36 Das "CIES Football Observatory" ist ein internationales Zentrum für Sportstudien, das unter anderem die Marktwerte von Fußballern unter Berücksichtigung verschiedener Parameter berechnet. © getty 2/36 Zu diesen Parametern gehören neben der Leistung und dem Potenzial eines Spielers auch Faktoren wie das Alter sowie die Vertragslaufzeit. Wir stellen Euch die Top 30 der wertvollsten Fußballer vor (Oktober 2022). Spoiler: Es gibt eine neue Nr. 1! © getty 3/36 25. AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (Real Madrid): Bis zu 100 Millionen Euro - 22 Jahre alt, Vertrag bis 2028 © getty 4/36 25. BERNARDO SILVA (Manchester City): Bis zu 100 Millionen Euro - 28 Jahre alt, Vertrag bis 2025 © getty 5/36 25. NICOLÒ BARELLA (Inter Mailand): Bis zu 100 Millionen Euro – 25 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 6/36 25. RODRYGO (Real Madrid): Bis zu 100 Millionen Euro - 21 Jahre alt, Vertrag bis 2025 © getty 7/36 25. LAUTARO MARTÍNEZ (Inter Mailand): Bis zu 100 Millionen Euro – 25 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 8/36 25. BUKAYO SAKA (FC Arsenal): Bis zu 100 Millionen Euro – 21 Jahre alt, Vertrag bis 2024 © getty 9/36 25. KAI HAVERTZ (FC Chelsea): Bis zu 100 Millionen Euro – 23 Jahre alt, Vertrag bis 2025 © getty 10/36 25. DUSAN VLAHOVIC (Juventus Turin): Bis zu 100 Millionen Euro - 22 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 11/36 25. DIOGO JOTA (FC Liverpool): Bis zu 100 Millionen Euro – 25 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © imago images 12/36 25. MOHAMED SALAH (FC Liverpool): Bis zu 100 Millionen Euro – 30 Jahre alt, Vertrag bis 2025 © getty 13/36 14. RONALD ARAUJO (FC Barcelona): Bis zu 110 Millionen Euro – 23 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 14/36 14. JOSKO GVARDIOL (RB Leipzig): Bis zu 110 Millionen Euro – 20 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 15/36 14. BRUNO FERNANDES (Manchester United): Bis zu 110 Millionen Euro – 28 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © imago images 16/36 14. JOĀO CANCELO (Manchester City): Bis zu 110 Millionen Euro - 28 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © getty 17/36 14. FEDERICO VALVERDE (Real Madrid): Bis zu 110 Millionen Euro – 24 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © imago images 18/36 14. JULES KOUNDÉ (FC Barcelona): Bis zu 110 Millionen Euro – 23 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © getty 19/36 14. REECE JAMES (FC Chelsea): Bis zu 110 Millionen Euro - 22 Jahre alt, Vertrag bis 2028 © imago images 20/36 14. CHRISTOPHER NKUNKU (RB Leipzig): Bis zu 110 Millionen Euro – 24 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 21/36 14. FERRÁN TORRES (FC Barcelona): Bis zu 110 Millionen Euro – 22 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © imago images 22/36 14. RAHEEM STERLING (FC Chelsea): Bis zu 110 Millionen Euro – 27 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © getty 23/36 14. JADON SANCHO (Manchester United): Bis zu 110 Millionen Euro – 22 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © imago images 24/36 11. FRENKIE DE JONG (FC Barcelona): Bis zu 120 Millionen Euro – 25 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © imago images 25/36 11. GABRIEL JESUS (FC Arsenal): Bis zu 120 Millionen Euro – 25 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © imago images 26/36 11. RODRI (Manchester City): Bis zu 120 Millionen Euro – 26 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © imago images 27/36 9. RÚBEN DIAS (Manchester City): Bis zu 130 Millionen Euro – 25 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © getty 28/36 9. LUIS DÍAZ (FC Liverpool): Bis zu 130 Millionen Euro – 25 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © getty 29/36 5. GAVI (FC Barcelona): Bis zu 140 Millionen Euro - 18 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 30/36 5. PHIL FODEN (Manchester City): Bis zu 140 Millionen Euro – 22 Jahre alt, Vertrag bis 2024 © getty 31/36 5. PEDRI GONZÁLEZ (FC Barcelona): Bis zu 140 Millionen Euro – 19 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 32/36 5. JAMAL MUSIALA (FC Bayern München): Bis zu 140 Millionen Euro – 19 Jahre alt, Vertrag bis 2026 © getty 33/36 3. ERLING HAALAND (Manchester City): Bis zu 180 Millionen Euro – 22 Jahre alt, Vertrag bis 2027 © getty 34/36 3. JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund): Bis zu 180 Millionen Euro – 19 Jahre alt, Vertrag bis 2025 © getty 35/36 2. KYLIAN MBAPPÉ (Paris St. Germain): Bis zu 200 Millionen Euro – 23 Jahre alt, Vertrag bis 2025 - Anmerkung: Bei der letzten Ausgabe (August) war der PSG-Superstar noch die Nr. 1 des Rankings! © getty 36/36 1. VINÍCIUS JÚNIOR (Real Madrid): Bis zu 250 Millionen Euro – 22 Jahre alt, Vertrag bis 2024 - Anmerkung: Bei der letzten Ausgabe (Ausgabe) war der Brasilianer "nur" auf Platz 2.

Arsenal vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Arsenal - FC Liverpool

FC Arsenal - FC Liverpool Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 10

10 Datum: 9. Oktober 2022

9. Oktober 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League: Tabelle vor dem 10. Spieltag