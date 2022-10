Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Top-Duell in der Premier League: Der FC Chelsea empfängt Manchester United am 13. Spieltag. So kann man die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Spannendes Kräftemessen in der Premier League! Am 13. Spieltag nehmen es der FC Chelsea und Manchester United miteinander auf. Die Londoner belegen in der Tabelle nach zwölf absolvierten Partien den vierten Rang, direkt dahinter befinden sich die Red Devils auf dem fünften Platz. Die beiden Kontrahenten trennen drei Punkte.

Kann Manchester gleichziehen oder Chelsea etwas auf Abstand gehen? Das direkte Duell der Tabellennachbarn steigt am heutigen Samstag, den 22. Oktober, Anstoß an der Stamford Bridge ist um 18.30 Uhr.

FC Chelsea gegen Manchester United: Hier bekommt Ihr die Informationen, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker auf keinen Fall verpasst.

© getty Chelsea empfängt Manchester United an der Stamford Bridge.

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Im Free-TV bekommt Ihr die Partie zwischen Chelsea und ManUnited in Deutschland nicht zu sehen - was nicht bedeuten soll, dass es hierzulande überhaupt keine Live-Übertragung gibt. Sky besitzt nämlich die Rechte an der Premier League und strahlt das namhafte Duell dementsprechend heute im Pay-TV aus.

Ausschau halten müsst Ihr dafür nach dem Kanal Sky Sport Premier League. Ehe die Begegnung um 18.30 Uhr angestoßen wird, ist um 18 Uhr Übertragungsstart. Als Kommentator im Einsatz ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Falls Ihr Chelsea gegen United gerne im Livestream schauen möchtet, ist das kein Problem. Sky hat nämlich die Plattformen Sky Go und WOW, mit denen das möglich ist.

Die Premier League live erleben: Jetzt WOW streamen.

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Dem Treiben in London folgen könnt Ihr aber auch simpel hier bei SPOX. Wir stellen nämlich einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr während der 90 Minuten stets über alles Wichtige informiert werden, was sich in Manchester tut. Reinklicken und nichts verpassen!

Chelsea vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Chelsea - Manchester United

FC Chelsea - Manchester United Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 13

13 Datum: 22. Oktober 2022

22. Oktober 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

