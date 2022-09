In der Premier League finden die für den heutigen Sonntag eigentlich geplanten Duelle FC Chelsea gegen FC Liverpool sowie Manchester United gegen Leeds United nicht statt. Warum? SPOX klärt auf.

FC Brentford gegen FC Arsenal, Manchester United gegen Leeds United, FC Everton gegen West Ham United, FC Chelsea gegen FC Liverpool: Diese vier Aufeinandertreffen sollten in der Premier League im Rahmen des 8. Spieltags am heutigen Sonntag, den 18. September eigentlich stattfinden. Ausgetragen werden davon allerdings nur zwei.

SPOX erklärt im Folgenden, warum das so ist.

Premier League: Darum finden Chelsea vs. Liverpool und ManUnited vs. Leeds heute nicht statt

Brentford und Arsenal sowie Everton und West Ham stehen sich wie geplant gegenüber, die anderen beiden Partien sind allerdings verschoben worden. Ursächlich dafür sind jedoch nicht die Mannschaften selbst, der Grund hierfür ist vielmehr der Tod der britischen Königin Elizabeth II.

© getty Unter anderem Chelsea und Liverpool stehen sich in der Premier League wann anders gegenüber.

Nachdem sie am 8. September verstarb, ist die Beerdigung für den Montag angesetzt. Auch schon an diesem Wochenende sind die Ressourcen an Polizeikräften daher ausgelastet, weshalb Chelsea gegen Liverpool und ManUnited gegen Leeds an einem anderen Tag bestritten werden müssen. Das traf übrigens auch auf das für den gestrigen Samstag geplante Aufeinandertreffen zwischen Brighton & Hove Albion und Crystal Palace zu.

Schon der gesamte 7. Spieltag vom vergangenen Wochenende wurde wegen des Ablebens der Queen nicht absolviert und auf einen unbestimmten Zeitraum verlegt. "Nach ausführlichen Beratungen mit den Vereinen, der Polizei, lokalen Sicherheitsberatungsgruppen und anderen zuständigen Behörden gab es keine andere Möglichkeit. Neue Termine für die verschobenen Spiele werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben", teilte die Premier League mit.

Angesichts der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) und der deswegen bis Anfang November fast durchgehenden Champions-League-Spieltage unter der Woche hat die englische Liga vorerst kaum Spielraum, um die Begegnungen nachzuholen - speziell im Falle von Liverpool, Chelsea und Manchester United, die eben international vertreten sind und gleich zwei Partien offen haben.

PL: Gehaltsranking der Trainer - Zweikampf an der Spitze © getty 1/21 Die Premier League ist die wohl umkämpfteste Liga der Welt. Das zeigt sich auch im Gehalt der Trainer. Die Sun hat ein Ranking aller 20 Coaches veröffentlicht. Dabei geht es um den Brutto-Jahresverdienst (in Euro umgerechnet und gerundet). Auf geht's. © getty 2/21 Platz 20: GARY O'NEIL | Klub: AFC Bournemouth | Alter: 39 Jahre | Gehalt: Unbekannt © getty 3/21 Platz 19: STEVE COOPER | Klub: Nottingham Forest | Alter: 42 Jahre | Gehalt: 1,71 Millionen Euro © getty 4/21 Platz 18: THOMAS FRANK | Klub: FC Brentford | Alter: 48 Jahre | Gehalt: 1,72 Millionen Euro © getty 5/21 Platz 17: BRUNO LAGE | Klub: Wolverhampton Wanderers | Alter: 46 Jahre | Gehalt: 2,86 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 16: JESSE MARSCH | Klub: Leeds United | Alter: 48 Jahre | Gehalt: 4,00 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 14: EDDIE HOWE | Klub: Newcastle United | Alter: 44 Jahre | Gehalt: 4,57 Millionen Euro © getty 8/21 Platz 14: PATRICK VIEIRA | Klub: Crystal Palace | Alter: 46 Jahre | Gehalt: 4,57 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13: MARCO SILVA | Klub: FC Fulham | Alter: 45 Jahre | Gehalt: 5,14 Millionen Euro © getty 10/21 Platz 12: ADAM LALLANA | Klub: Brighton & Hove Albion | Alter: 34 Jahre | Gehalt: 5,37 Millionen Euro © getty 11/21 Platz 9: STEVEN GERRARD | Klub: Aston Villa | Alter: 42 Jahre | Gehalt: 5,71 Millionen Euro © getty 12/21 Platz 9: DAVID MOYES | Klub: West Ham United | Alter: 59 Jahre | Gehalt: 5,71 Millionen Euro © getty 13/21 Platz 9: FRANK LAMPARD | Klub: FC Everton | Alter: 44 Jahre | Gehalt: 5,71 Millionen Euro © getty 14/21 Platz 8: RALPH HASENHÜTTL | Klub: FC Southampton | Alter: 55 Jahre | Gehalt: 6,86 Millionen Euro © getty 15/21 Platz 7: MIKEL ARTETA | Klub: FC Arsenal | Alter: 40 Jahre | Gehalt: 9,48 Millionen Euro © getty 16/21 Platz 6: ERIK TEN HAG | Klub: Manchester United | Alter: 52 Jahre | Gehalt: 10,28 Millionen Euro © getty 17/21 Platz 4: BRENDAN RODGERS | Klub: Leicester City | Alter: 49 Jahre | Gehalt: 11,43 Millionen Euro © getty 18/21 Platz 4: GRAHAM POTTER | Klub: FC Chelsea | Alter: 47 Jahre | Gehalt: 11,43 Millionen Euro © getty 19/21 Platz 3: ANTONIO CONTE | Klub: Tottenham Hotspur | Alter: 53 Jahre | Gehalt: 17,14 Millionen Euro © getty 20/21 Platz 2: JÜRGEN KLOPP | Klub: FC Liverpool | Alter: 55 Jahre | Gehalt: 18,28 Millionen Euro © getty 21/21 Platz 1: Pep Guardiola | Klub: Manchester City | Alter: 51 Jahre | Gehalt: 21,71 Millionen Euro

Premier League: Duelle und Ergebnisse am 8. Spieltag

Welche Partien dieses Wochenende in der Premier League stattfanden, stattfinden und welche nicht.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Fr., 16.09. 21.00 Uhr Aston Villa 1:0 FC Southampton Fr., 16.09. 21.00 Uhr Nottingham Forest 2:3 FC Fulham Sa., 17.09. 13.30 Uhr Wolverhampton Wanderers 0:3 Manchester City Sa., 17.09. abgesagt Brighton & Hove Albion -:- Crystal Palace Sa., 17.09. 16.00 Uhr Newcastle United 1:1 AFC Bournemouth Sa., 17.09. 18.30 Uhr Tottenham Hotspur 6:2 Leicester City So., 18.09. 13.00 Uhr FC Brentford -:- FC Arsenal So., 18.09. abgesagt Manchester United -:- Leeds United So., 18.09. 15.15 Uhr FC Everton -:- West Ham United So., 18.09. abgesagt FC Chelsea -:- FC Liverpool

Premier League: Tabelle vor dem 8. Spieltag