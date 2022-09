Premier League, Spielplan: Chaos für Manchester United, Liverpool, Arsenal und Chelsea

Manchester United, Liverpool, Arsenal und Chelsea drohen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im weiteren Saisonverlauf chaotische Wochen, da ausgefallene Spiele in den bereits engen Spielplan eingefügt werden müssen.

Bei den vier genannten Klubs wurden aufgrund der Geschehnisse je zwei Spiele abgesagt. Die anstehende Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) und die damit verbundene Liga-Pause von mehr als einem Monat hilft bei der Planung der Nachholspiele wenig. Sollen diese Partien alle vor der WM nachgeholt werden, bedarf es wohl einiger Kompromisse.

Premier League: Welche Optionen gibt es?

Der englische Fußballverband FA zieht in Erwägung, Wiederholungsspiele in der dritten und vierten Runde des FA-Cups abzuschaffen, wie es in den letzten beiden Spielzeiten aufgrund der Corona-Unterbrechung bereits der Fall war.

Dies würde zwar dazu beitragen, einen weiteren Rückstand nach Weihnachten zu vermeiden, aber die Weltmeisterschaft inmitten einer laufenden Saison bedeutet, dass die Spitzenvereine bereits jetzt nur noch sehr wenig Spielraum haben, wenn es zu unvorhergesehenen Absagen kommt.

Premier League: Die abgesagten Spiele in England

Als Zeichen des Respekts wurden am vergangenen Wochenende alle Spiele der Premier League und der EFL abgesagt. Diese Entscheidung löste jedoch in einigen Kreisen heftige Reaktionen aus, zumal andere Sportereignisse stattfanden.

Die Situation für United, Liverpool, Arsenal und Chelsea hat sich in dieser Woche durch neue Verschiebungen weiter verkompliziert.

Arsenals Europa-League-Spiel gegen PSV Eindhoven, das am Donnerstag stattfinden sollte, wird nun nicht über die Bühne gehen, weil "die polizeilichen Ressourcen stark eingeschränkt sind und es organisatorische Probleme im Zusammenhang mit den laufenden Veranstaltungen im Rahmen der nationalen Trauerfeierlichkeiten für Ihre Majestät Königin Elisabeth II. gibt", bestätigte die UEFA diese Woche.

Auch das für Sonntag angesetzte Spiel von Manchester United gegen Leeds wurde abgesagt, da die Polizei von Greater Manchester die Einsatzkräfte im gesamten Vereinigten Königreich an Orten und bei Veranstaltungen von großer Bedeutung im Zusammenhang mit dem Tod von Queen Elisabeth II. unterstützt.

Chelsea sollte am Sonntag an der Stamford Bridge gegen Liverpool spielen, doch auch das Spiel wurde verschoben.

Die Partie Brighton gegen Crystal Palace wurde ebenfalls abgesagt, doch da keiner der beiden Klubs an einem europäischen Wettbewerb teilnimmt, werden die Auswirkungen auf den Spielplan geringer ausfallen.

Premier League: Was sagen die Verantwortlichen?

Premier League: "Nach ausführlichen Beratungen mit den Vereinen, der Polizei, lokalen Sicherheitsberatungsgruppen und anderen zuständigen Behörden gab es keine andere Möglichkeit, als die drei Spiele zu verschieben. Die Premier League möchte sich bei der UK Football Policing Unit und anderen Polizeikräften im ganzen Land sowie bei unseren Übertragungspartnern für ihre Unterstützung während dieses Prozesses bedanken und wird vor dem Wochenende weiterhin mit ihnen in Kontakt bleiben. Bei den Spielen, die während der Staatstrauer stattfinden, werden in den Stadien der Premier League Ehrungen für die Königin stattfinden. Neue Termine für die verschobenen Spiele werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Manchester United: "Der Verein bekräftigt, dass die Sicherheit unserer Fans an erster Stelle steht, und nach Abwägung aller verfügbaren Optionen unterstützen wir die Entscheidung, die in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden getroffen wurde. Wir sind uns der Enttäuschung und der Unannehmlichkeiten bewusst, die dies verursachen kann, und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre weitere Unterstützung."