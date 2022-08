Premier League: Liverpool patzt zum Auftakt bei Aufsteiger Fulham

Der FC Liverpool ist zum Auftakt der Premier-League-Saison überraschend gestolpert. Beim mutigen Aufsteiger FC Fulham kam der Meisterschaftsanwärter von Teammanager Jürgen Klopp nach einer durchwachsenen Leistung nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

Fulhams Toptorjäger Aleksandar Mitrovic (32.) hatte den Außenseiter zur Halbzeitführung geköpft, ehe Liverpools eingewechselter Millionen-Neuzugang Darwin Nunez (64.) bei seinem Premier-League-Debüt per Hacke ausglich. Wenig später foulte Reds-Abwehrchef Virgil van Dijk Mitrovic im Strafraum - der Serbe verwandelte den Elfmeter sicher (72.). Mohamed Salah (80.) schaffte nur noch den Ausgleich für die Gäste.

"Das Beste an diesem Spiel war das Ergebnis. Wir haben einen Punkt aus einem wirklich schlechten Spiel geholt", sagte Klopp nach dem Spiel: "Das Ergebnis geht in Ordnung, ich glaube nicht, dass wir mehr verdient haben", sagte Klopp: "Wir müssen uns massiv steigern, wir können die Jungs nicht immer in Schutz nehmen."

Zu Beginn hatte Klopp in der Startelf auf den ehemaligen Hoffenheim-Profi Roberto Firmino vertraut. Wie der Uruguayer Nunez hatte auf der Gegenseite auch der deutsche Nationalkeeper Bernd Leno, der am Mittwoch vom FC Arsenal nach Fulham gewechselt war, auf der Bank Platz genommen.

Vor heimischer Kulisse im altehrwürdigen Craven Cottage kam Fulham gut in die Partie, nach nicht einmal 60 Sekunden schoss Mitrovic nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Favorit aus Liverpool tat sich schwer, übernahm nach der Anfangsviertelstunde die Spielkontrolle, agierte im Aufbauspiel aber oft zu ungenau.

Dann brachte Mitrovic, der mit 43 Toren in der Vorsaison einen englischen Zweitliga-Rekord aufgestellt hatte, den Außenseiter in Front. Liverpools Luis Diaz (38.) versuchte zu antworten, traf mit einem satten Linksschuss aber nur den Pfosten.

Nach der Pause scheiterte auch Fulhams Neeskens Kebano (57.) mit einem Fernschuss am Pfosten, ehe Nunez seinen neuen Arbeitgeber zurück ins Spiel brachte. Auch nach dem erneuten Rückstand gab sich die Klopp-Elf nicht auf. Zu mehr als Salahs 2:2-Ausgleichstreffer reichte es aber nicht mehr.