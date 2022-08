FC Chelsea - Thomas Tuchel: Spieler halten Trikot mit der Nummer 9 für "verflucht"

Beim FC Chelsea trägt derzeit kein Spieler das Trikot mit der Nummer 9. Manager Thomas Tuchel hat nun verraten, warum das so ist: Die Profis halten die Rückennummer offenbar für "verflucht".

In der vergangenen Saison hatte Stürmerstar Romelu Lukaku die Nummer 9 auf dem Rücken. Der Belgier konnte allerdings nicht überzeugen und trat nach nur einer Spielzeit den Rückweg zu Inter Mailand an.

Auf die Frage, warum niemand die Nummer für sich beansprucht habe, antwortete Tuchel am Freitag: "Sie ist verflucht! Die Leute sagen mir, dass sie verflucht ist. Wir haben die Nummer nicht aus taktischen Gründen oder für potenzielle Neuzugänge in der Pipeline offen gelassen. Es gab einfach keine große Nachfrage nach der Nummer 9. Manchmal wollen die Spieler ihre Rückennummer wechseln, aber überraschenderweise will sie niemand anfassen."

In den vergangenen Jahren hatten auch weitere Spieler bei den Blues wenig Erfolg mit der Nummer 9: Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Radamael Falcao und Fernando Torres konnten die hohen an sie gerichteten Erfahrungen allesamt nicht erfüllen. Tammy Abraham erzielte in der Saison 2019/20 zwar 18 Tore, hatte im Jahr darauf allerdings mit Verletzungen und Formschwankungen zu kämpfen und spielt mittlerweile bei der AS Rom.

2014/15 und 2016/17 war die Nummer 9 an der Stamford Bridge ebenfalls vakant gewesen.

"Alle, die schon länger als ich beim Klub sind, erzählen mir: Der hatte die 9 und schoss keine Tore, und der hatte die 9 und schoss auch keine Tore", sagte Tuchel weiter. "Jetzt will niemand mehr etwas mit ihr zu tun haben." Ein Ende des "Fluch" über der Rückennummer könne er nicht versprechen, betonte Tuchel: "Ich bin auch abergläubisch. Ich verstehe, warum die Spieler andere Nummern bevorzugen."