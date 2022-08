Manchester United: Wer könnte den Verein kaufen, wer sind die Glazers und welche Rolle spielt dabei Elon Musk?

Manchester United steckt tief in der Krise - auf und neben dem Platz. Nach dem zweiten Spieltag befinden sie sich auf dem letzten Tabellenplatz der Premier League. Seit der Übernahme durch die Glazer-Familie reihen sich Fan-Proteste und Spannungen aneinander und lassen den Verein nicht zur Ruhe kommen. Nun geht es um ein potenziellen Verkauf der Red Devils.

Wer sind die Glazers überhaupt?

Wie viel haben sie damals für Manchester United bezahlt?

Wie viel müssen potenzielle Käufer auf den Tisch legen, um die Glazers zum Verkauf zu bringen?

Und wer sind denkbare Abnehmer? Wird es Tesla-Boss Elon Musk?

SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen bezüglich einer möglichen Übernahme.

Der Widerstand der Anhängerschaft von Manchester United gegen die Glazers ist seit jeher groß. Viele weitere Proteste sind angeblich geplant und die derzeitige sportliche Ausgangslage verschlimmert wohl die Lage zunehmend.

Manchester United: Wer sind die Glazers?

Die Glazer-Familie, die die Hauptanteile an Manchester United besitzt, besteht aus den sechs Kindern von Malcom Glazer. Avram, Joel, Kevin, Bryan, Darcie und Edwards erbten von ihrem 2014 verstorbenen Vater zu je gleichen Anteilen die 90 Prozent von Manchester United.

Vater Malcom Glazer hatte früh mit acht Jahren begonnen, im Uhrengeschäft seines Vaters zu arbeiten. Als dieser verstarb, war Malcom Glazer erst 15 Jahre alt und erzählte später: "Es war wohl das Tragischste, was ich in meinem Leben erlebt hatte. Aber es hatte eine gute Sache: Es machte mich zu einem Mann."

© imago images Die United-Fans sind schon lange mit der Glazer-Familie auf Kriegsfuß.

Wie viel hat die Glazer-Familie für Machester United bezahlt?

Die Kinder von Malcom Glazer besitzen alle 15 Prozent der 90%-Anteile. Glazer investierte erstmals 2003 in Manchester United und erwarb 3 Prozent. Bis 2004 stiegen sie auf 30%.

Die große Übernahme erfolgte im Mai 2005 als Glazer die Anteile von J.P. McMagnus und John Mangnier, zwei irische Geschäftsmänner und Rennpferdbesitzer, übernahm. Die damalige Übernahme kostete insgesamt 935 Millionen Euro.

Um diese horrende Summe zu stemmen, lieh sich Glazer Geld. Die Kreditlast von 710 Millionen Euro übertrug sich auf die Vereinsmarke Manchester United. Die Glazer-Übernahme löste umgehend Fan-Proteste aus.

Was kostet es jetzt Manchester United zu kaufen?

Laut Informationen der Forbes-List werden die Red Devils mit einem Gesamtwert von 4,5 Milliarden Euro bewertet. Das macht Manchester United zum drittteuersten Verein der Welt. Diese exorbitante Summe grenzt den Kreis der Käufer wohl deutlich ein.

Zum Vergleich: Der kürzlich verkaufte FC Chelsea, bis dato im Besitz von Roman Abramovich, kostete dem Konsortium um Todd Boehly 5 Milliarden Euro. Der Wert von Manchester United wird trotz der miserablen sportlichen Situation ähnliche Dimensionen erreichen.

Ablösefreie ManUnited-Abgänge: Spieler-Krach, Fehleinkäufe und Vertragsauflösungen © getty 1/26 Mit Pogba, Cavani, Mata und Lingard verließen gleich vier hochkarätige Spieler in diesem Sommer United ablösefrei. Doch auch in der Vergangenheit mussten die Red Devils einige namhafte Abgänge zum Nulltarif verkraften. Wir stellen euch die Top 25 vor. © getty 2/26 PETER SCHMEICHEL: Über Jahre war der Däne die Nummer eins im Old Trafford. 384-mal stand er für die Red Devils auf dem Rasen und gewann dabei unzählige Titel. Im Herbst seine Karriere suchte er dann bei Sporting Lissabon eine neue Herausforderung. © getty 3/26 TEDDY SHERINGHAM: Mit der Verpflichtung von Ruud van Nistelrooy bekam der Engländer im Sommer 2001 namhafte Konkurrenz, der er sich nicht stellen wollte. Eine Vertragsverlängerung über ein Jahr lehnte er ab und ging stattdessen zu den Spurs. © getty 4/26 FABIEN BARTHEZ: 2003 wurde dem Weltmeister von 1998 mit Tim Howard ein neuer Torhüter vor die Nase gesetzt, Barthez fristete von da an ein Dasein auf der Bank. Zunächst ließ er sich nach Marseilles verleihen, später wechselte er fix dorthin. © getty 5/26 ROY KEANE: Zog über viele Jahre die Fäden im United-Mittelfeld, ehe ein Streit zwischen ihm und Coach Alex Ferguson die erfolgreiche Zusammenarbeit beendete. Angeblich hatte er Mitspieler beleidigt und kritisiert. Sein Vertrag wurde daraufhin aufgelöst. © getty 6/26 LOUIS SAHA: Wirklich gesetzt war der Stürmer in seinen United-Jahren nie – zu stark war die direkte Konkurrenz. Nachdem er 07/08 dann aber kaum noch zum Zug kam, verzichtete man auf eine Vertragsverlängerung. Saha schloss sich dem FC Everton an. © getty 7/26 OWEN HARGREAVES: Dem Engländer wurde seine extreme Verletzungsanfälligkeit zum Verhängnis. Nach vier gemeinsamen Jahren, in denen er nur 39 Einsätze absolvierte, entschied sich United deshalb, das Arbeitspapier auslaufen zu lassen. © getty 8/26 MICHAEL OWEN: Hatte seine besten Tage zur Zeit seines United-Abgangs bereits hinter sich. Kam 2011/12 nur noch zu vier Pflichtspieleinsätzen, weshalb er die Red Devils im Anschluss verließ. Sein Stoke-City-Engagement bezeichnete er später als Fehler. © getty 9/26 NEMANJA VIDIC: Suchte im Sommer 2014 eine "neue Herausforderung", weshalb er von einer Vertragsverlängerung absah. Mit ihm verlor United zweifelsohne einen der besten Verteidiger zur damaligen Zeit. © getty 10/26 ANDERSON: Für beträchtliche 31 Mio. Euro wurde der Mittelfeldspieler 2007 verpflichtet, die hohen Erwartungen erfüllte er aber nie. Nach einer Leihe zur AC Florenz wurde das Missverständnis dann beendet – der Brasilianer ging zurück in seine Heimat © getty 11/26 DARREN FLETCHER: 20 Jahre lang trug der Schotte das Trikot von Manchester United, ehe er sich 2015 ablösefrei West Bromwich Albion anschloss. Danach spielte er noch für Stoke City, wo er seine Laufbahn 2019 schließlich beendete. © getty 12/26 RIO FERDINAND: Ähnlich wie bei Vidic hätte United auch mit dem Engländer gerne noch ein paar Jahre länger zusammengearbeitet, Ferdinand entschied sich aber für ein neues Abenteuer bei den Queens Park Rangers. Ein Jahr später war dann endgültig Schluss. © getty 13/26 VICTOR VALDES: Nach den Jahren in Barcelona wollte der Spanier bei United nochmal ein neues Kapitel aufschlagen, das ging aber gehörig schief. Coach Louis van Gaal plante nach kurzer Zeit nicht mehr mit ihm, weshalb sein Abenteuer ein kurzes wurde. © getty 14/26 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Auch beim Deutschen erfüllte sich der Traum von den großen Erfolgen im Old Trafford nicht. War der Wunschtransfer von van Gaal, Nachfolger Jose Mourinho sortierte ihn aber dann aus. Floh in die Staaten zu Chicago Fire. © getty 15/26 ZLATAN IBRAHIMOVIC: Anfangs bei den Red Devils noch gesetzt im Sturmzentrum, verlor der Schwede mit der Zeit seinen Platz an Romelu Lukaku. Auch auf seinen Wunsch wurde sein Vertrag aufgelöst, woraufhin er zu LA Galaxy wechselte. © getty 16/26 WAYNE ROONEY: Nach wie vor ist der Engländer Rekordtorschütze der Red Devils. 252 Tore erzielte er in 558 Pflichtspielen. Nach Ende seines Vertrages bei United kehrte er zu seinem Jugendklub Everton zurück. Danach noch in den USA aktiv. © getty 17/26 ANTONIO VALENCIA: War lange Zeit als "Aushilfs-Rechtsverteidiger" gesetzt, mit den Jahren kam er aber immer weniger zum Einsatz. United verlängerte 2019 seinen auslaufenden Vertrag dann nicht mehr, er kehrte nach Ecuador zurück. © getty 18/26 ANDER HERRERA: Unterschrieb nach seinem Wechsel von Athletic Club einen Fünfjahresvertrag bei den Red Devils, diesen erfüllte er auch. Bei United fast immer in der Mittelfeldzentrale gesetzt. Danach ging es zu PSG weiter. © getty 19/26 MARCOS ROJO: Sieben Jahre verbrachte der Argentinier im Old Trafford, langfristig in der Startelf konnte er sich aber nicht festspielen. Schließlich wurde er aussortiert und sein Vertrag nicht verlängert. © getty 20/26 ALEXIS SÁNCHEZ: Sein Transfer entpuppte sich als großes Missverständnis. Nur ein Jahr blieb er bei den Red Devils, dann folgte eine Leihe zu Inter Mailand. Die Italiener nahmen ihn dann auch fest unter Vertrag, nachdem ihn United nicht mehr zurückwollte. © getty 21/26 SERGIO ROMERO: Fristete hinter David De Gea ein Dasein als ewige Nummer zwei Uniteds. Sechs Jahre blieb er bei den Red Devils, eher er eine neue Herausforderung suchte. 2021 wechselte er ablösefrei zum FC Venedig. © getty 22/26 JUAN MATA: Über viele Saisons hinweg ein wichtiger Schlüsselspieler im United-Angriffsspiel, mit fortschreitendem Alter dann aber immer weniger gefragt. Im Sommer 2022 ließ United dann seinen Vertrag auslaufen, da er kaum noch zum Einsatz kam. © getty 23/26 EDINSON CAVANI: Auch der Stürmer verlor nach gutem Beginn seinen Stammplatz mit der Zeit. In der vergangenen Spielzeit dann keine Alternative mehr, weshalb man von einer Vertragsverlängerung absah. Immer noch vereinslos. © getty 24/26 NEMANJA MATIC: Im zentralen Mittelfeld einer der wenigen verlässlichen Stützen in den letzten Jahren bei Manchester United. Eigentlich wäre sein Vertrag noch bis 2023 gelaufen, Verein und Spieler einigten sich jedoch auf eine Auflösung im Sommer. © getty 25/26 JESSE LINGARD: Galt lange als großes Talent, unter Beweis stellen konnte er es auf höchstem Niveau aber viel zu selten. Verschiedene Leihen halfen ebenfalls nichts, weshalb United nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren dann die Reißleine zog. © getty 26/26 PAUL POGBA: Sollte bei den Red Devils eine neue Ära prägen, daraus wurde aber nichts. Trotz guter Leistungen blieben die großen Titel aus, wobei der Franzose mit der Zeit immer lustloser wirkte. Er verzichtete schließlich auf eine Verlängerung.

Manchester United: Wer kommt als potenzieller Käufer infrage?

Dem öffentlichen Druck zum Trotz haben die Glazers jahrelang an ihren Anteilen. Die massiven Proteste gegen die auch maßgeblich von Manchester United und den Glazers vorangetriebene Super League und ein mutmaßliches Übernahmeangebot könnten einen Verkauf begünsten.

Michael Knighton, der bereits 1989 Schlagzeilen mit seiner Ball-Jonglage im Old Trafford schrieb, gab auf dem YouTube-Kanal "ManUnited The Religion" bekannt: "Wir sind ein Verein in der Krise und wir alle kennen den Grund dafür. Wir haben einen unfähigen und offengesagt nutzlosen Besitzer, der wenig über den Fußball weiß."

© getty Michael Knighton

Knighton könnte ein Konsortium zusammenstellen, das mit einem lukrativen Kaufangebot die Glazers zu einem Verkauf bewegen könnte. "Jeder weiß, dass wir einen neuen Eigentümer brauchen, und das ist mein Ziel", sagte Knighton.

"Wir arbeiten jetzt an dem Angebotsdokument. Denken Sie daran, dass der Verein nicht offiziell zum Verkauf steht. Aber meine Absicht ist es, den Eigentümern ein legitimes und starkes Angebot zu unterbreiten, um ihnen damit zu sagen: 'Es ist Zeit zu gehen, denn eure Zeit ist um'."

Mit wem Michael Knighton zusammenarbeiten könnte, ist derzeit noch unklar. Im Gespräch ist jedoch offenbar der Ineos-Gründer Sir Jim Ratcliff. Der reichste Mann Großbritanniens besitzt bereits den Ligue-1-Klub OGC Nizza.

Sir Jim Ratcliff beschäftigte sich jüngst auch mit einem Kauf des FC Chelsea und das, obwohl er glühender Manchester-United-Anhänger ist.

Mukesh Ambani, indischer Milliardär, und UFC-Star Connor McGregor sind ebenfalls Manchester-United-Fans und werden mit einem potenziellen Kauf in Verbindung gebracht. Letzterer gab in der Vergangenheit bereits bekannt, gerne einen Fußballverein übernehmen zu wollen.

Connor McGregor sagte: "Celtic von Dermot Desmond, Manchester United von den Glazers und jetzt der kürzlich zum Verkauf gestandene FC Chelsea. Alle werden geprüft. Der Kauf eines Fußballklubs ist meine Zukunft, das steht fest."

Manchester United: Welche Rolle spielt Tesla-Boss Elon Musk?

Elon Musk, Gründer von PayPal, Tesla und SpaceX und reichster Mensch der Welt, sorgte am Mittwoch beim einen oder anderen Manchester-United-Fan für Ektase, auch die Aktien von Manchester United profitierten davon wohl kurzzeitig.

Denn der Tesla-Boss twitterte, er wolle die Red Devils von den Glazers kaufen. Innerhalb von sechs Stunden hatte Elon Musks Tweet bereits mehr als 500.000 Likes.

Später ruderte Elon Musk schließlich zurück und sagte es sei ein Scherz, der wohl angelehnt war an seinen Versuch Twitter zu kaufen. Auch wenn Manchester United sein "Lieblingsteam als Kind war".

