Fulham vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool beginnt heute seine Premier-League-Reise mit einem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger FC Fulham. SPOX verrät, wie sich das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Mit dem 3:1-Sieg über Manchester City im Community Shield hat der FC Liverpool bereits den ersten Titel der Saison eingetütet. Der Pfad zur englischen Meisterschaft ist jedoch viel länger und geht für die Reds am heutigen Samstag, den 6. August, mit dem 1. Spieltag los. Zum Premier-League-Auftakt ist das Team von Trainer Jürgen Klopp zu Gast beim Aufsteiger FC Fulham.

Gespielt wird im Craven Cottage in London, der Heimstätte des FC Fulham. Schiedsrichter Andrew Madley pfeift die Begegnung pünktlich um 13.30 Uhr an.

Fulham vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wie in der vergangenen Saison kümmert sich auch in dieser der Pay-TV-Sender Sky um die Spiele der Premier League. Wer heute also das Duell zwischen Fulham und Liverpool live und in voller Länge sehen möchte, hat in Deutschland nur eine Möglichkeit. Die diesbezügliche Übertragung beginnt um 13.20 Uhr mit Joachim Hebel als Kommentator und wird auf dem Sender Sky Sport Premier League (HD) ausgestrahlt.

Dasselbe gilt auch für den Livestream, den Sky parallel zur Übertragung im Pay-TV anbietet. Um Zugriff auf den Stream zu erhalten, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Fulham vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Partie des 1. Spieltags zwischen Fulham und dem FC Liverpool heute live und in voller Länge zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an.

Fulham vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Fulham - FC Liverpool

FC Fulham - FC Liverpool Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 1

1 Datum: Samstag, 6. August 2022

Samstag, 6. August 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Craven Cottage, London

Craven Cottage, London TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

