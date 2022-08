FC Liverpool vs. Newcastle United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League stehen sich heute der FC Liverpool und Newcastle United gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nach dem schwachen Saisonstart des FC Liverpool, bei dem das Team von Trainer Jürgen Klopp in drei Spielen nur zwei Punkte sammeln konnte, schossen sich die Reds am vierten Spieltag dann endgültig den Frust von der Seele. Den Aufsteiger AFC Bournemouth zerlegte der Vizemeister gleich mit 9:0. Mit dem Sieg stellte Liverpool den Rekord für den höchsten Sieg in einem Premier-League-Spiel ein.

FC Liverpool vs. Newcastle United, Premier League: Anstoß, Ort, Stadion, Schiedsrichter

Der Knoten scheint nun geplatzt zu sein, beweisen kann dies der FC Liverpool am heutigen Mittwoch, den 31. August, wenn es am fünften Spieltag der Liga gegen Newcastle United geht. Schiedsrichter Andre Marriner pfeift die Partie im Liverpooler Anfield Stadium pünktlich um 21 Uhr deutscher Zeit an.

Die Gäste aus Newcastle haben wie die Hausherren bis jetzt nur einen Sieg einfahren können, sind jedoch noch ungeschlagen und haben zudem gegen Meister Manchester City 3:3 gespielt.

© getty Jürgen Klopps FC Liverpool schoss sich beim 9:0 gegen Bournemouth den Frust von der Seele.

FC Liverpool vs. Newcastle United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Da Sky in Deutschland die Übertragungsrechte an der Premier League besitzt, wird die Partie zwischen Liverpool und Newcastle beim Pay-TV-Sender zu sehen sein. Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr um 20.30 Uhr den Kanal Sky Sport Premier League anmachen. Zur selben Zeit meldet sich dann auch der Kommentator des Spiels Florian Schmidt-Sommerfeld. Auf den Sendern Sky Sport 2 bis Sky Sport 5 werden darüber hinaus auch die anderen Ligaspiele des Tages angeboten, unter anderem sind dabei Manchester City, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal zu sehen.

Wer Liverpool gegen Newcastle auch im Livestream bei Sky schauen möchte, kann dies ebenfalls tun. Dafür braucht man lediglich ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

FC Liverpool vs. Newcastle United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Alle, die kein SkyGo-Abo haben oder sich keinen Zugriff auf WOW verschaffen können, haben die Möglichkeit, das Spektakel heute auch auf eine andere Art und Weise zu verfolgen - via Liveticker. Diesen Liveticker bietet SPOX auf der eigenen Website zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Spiel zwischen dem FC Liverpool und Newcastle United.

