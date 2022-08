Der 4. Spieltag in der Premier League steht bevor, zum Auftakt ist Manchester United heute beim FC Southampton zu Gast. Verfolgt das Ganze hier im Liveticker!

Können Cristiano Ronaldo und Manchester United beim FC Southampton weiter auf die Erfolgsspur zurückfinden? Die Antwort bekommt Ihr hier in unserem Liveticker.

Southampton vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Den Saisonstart hat sich Manchester United sicherlich anders vorgestellt. Nach drei Spieltagen sitzt der Traditionsklub lediglich auf dem 14. Tabellenplatz, zumindest aber konnte Manchester am vergangenen Wochenende gegen den FC Liverpool die ersten Punkte sammeln. Gegen den Tabellenelften aus Southampton soll es heute so weitergehen.

Vor Beginn: Gespielt wird am heutigen Samstag im St. Mary's Stadium in Southampton. Ab 13.30 Uhr geht es dort zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Southampton und Manchester United!

Premier League, Southampton vs. Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

Southampton: Bazunu - Djenepo, Salisu, Bella-Kotchap, Walker-Peters - Ward-Prowse, Lavia - Armstrong, Elyounoussi, Aribo - Adams

Bazunu - Djenepo, Salisu, Bella-Kotchap, Walker-Peters - Ward-Prowse, Lavia - Armstrong, Elyounoussi, Aribo - Adams Manchester: de Gea - Malacia, Martinez, Varane, Dalot - Eriksen, Casemiro - Elanga, Bruno Fernandes, Sancho - Rashford

Southampton vs. Manchester United: Premier League heute im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Premier League auch in dieser Saison bei Sky beheimatet. Zehn Minuten vor dem Anpfiff, also um 13.20 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport Premier League einschalten, Kommentator Uli Hebel wird euch dort in Empfang nehmen.

Alternativ könnt Ihr auch auf die Livestreams von Sky zurückgreifen. Hier habt Ihr zwei Optionen: SkyGo und die neue Sky-Plattform WOW.

