Manchester United holt Trainerlegende Sir Alex Ferguson für Expertenkommission zurück

Manchester United ist derzeit dabei, sich nach mauen Jahren neu aufzustellen. Dabei helfen soll kein geringerer als der legendäre Erfolgscoach des Vereins: Sir Alex Ferguson.

Ferguson (80), der zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle im Klub innehatte, wurde vom CEO von Manchester United, Richard Arnold, in eine Expertenkommission berufen, die mithelfen soll, die Red Devils wieder in die Spur zu bringen.

Das berichtet die Daily Mail und nennt auch die weiteren Mitglieder dieser Gruppe: der frühere Klub-Boss David Gill, der frühere United-Kapitän Bryan Robson und der derzeitige United-Direktor John Murtough gehören dem Gremium ebenfalls an.

In seiner neuen Rolle soll Ferguson wieder mehr Einfluss auf die sportlichen Beschlüsse des englischen Rekordmeisters haben. Das erste Treffen der Gruppe habe derweil bereits am Dienstag stattgefunden und soll nun in regelmäßigen Abständen fortgeführt werden.

Ferguson war 2013 nach 27 Jahren als Teammanager bei United zurückgetreten und hatte seither eine Rolle als Direktor im Verein eingenommen. Diese war jedoch als symbolisch angesehen worden, der damalige CEO Ed Woodward legte nicht allzu großen Wert auf die Meinung des Schotten.

Ferguson hatte United zu insgesamt 13 Meisterschaften, fünf FA-Cup-Siegen und zwei Triumphen in der Champions League geführt. 2018 musste er sich nach einer Hirnblutung einer Notoperation unterziehen, von der er sich nur langsam erholte. Erst 2021 sprach er öffentlich über seine Erkrankung.