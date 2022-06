Sadio Mane: Bayern München ist nicht sein Lieblingsverein - sondern Olympique Marseille

Sadio Mane wird den FC Liverpool in diesem Sommer voraussichtlich verlassen. Doch wohin? Der FC Bayern München soll in der Pole-Position im Kampf um den Offensivspieler aus dem Senegal sein, doch auch dem FC Barcelona wird Interesse an 30-Jährigen nachgesagt. Nach dem Qualifikationsspiel zum Afrika Cup zwischen Senegal und Benin wurde Mane gefragt, was er denn von Bayern und Barca halte.

"Beides sind gute Teams. Aber ich bin kein Fan dieser Mannschaften. Meine Herzensklub ist Marseille", sagte er.

Der Traditionsklub aus der Ligue 1 wird sich Mane aber wohl nicht leisten können, weshalb diesem ein Engagement bei seinem Lieblingsverein versagt bleiben dürfte.

Gegen den Benin zeigte Mane erneut seine Klasse. Mit einem Dreierpack schoss er sein Team quasi im Alleingang zum 3:1-Sieg und ist jetzt Rekordtorschütze seines Landes.