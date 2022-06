FC Liverpool verpflichtet offenbar schottisches Juwel Calvin Ramsay

Calvin Ramsay vom FC Aberdeen steht wohl kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Das berichten The Mirror und Daily Mail. Der Medizincheck an der Anfield Road soll demnach angeblich in Kürze erfolgen.

Nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano unterschreibt der Schotte in Liverpool einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme beläuft sich den Berichten zu Folge auf 4,6 Millionen Euro, über Boni kann die Summe wohl noch um weitere 1,7 Millionen Euro ansteigen.

Im Kampf um den Außenverteidiger sticht Liverpool wohl die Premier-League-Konkurrenten Manchester City und Tottenham Hotspur aus, auch Eintracht Frankfurt war an Ramsay im Januar offenbar interessiert.

Ramsay stand für Aberdeen in der abgelaufenen Saison in 33 Partien auf dem Feld, dem 18-Jährigen gelangen neun Vorlagen.