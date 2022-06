FC Liverpool: Takumi Minamino wechselt zur AS Monaco

Takumi Minamino wechselt vom FC Liverpool zur AS Monaco. Die Klubs bestätigten am Dienstagnachmittag den Transfer des Stürmers. Er unterzeichnete im Fürstentum einen bis 2027 gültigen Vertrag.

SPOX und GOAL hatten bereits in der vergangenen Woche von einer Einigung der beiden Klubs im Vertragspoker berichtet. Monaco zahlt eine Sockelablöse in Höhe von 15 Millionen Euro, drei Millionen Euro an Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen. Liverpool hatte ursprünglich etwas mehr gefordert, ist mit dem Ergebnis aber dennoch zufrieden, da man Minamino Anfang 2020 für nur etwa die Hälfte (8,5 Millionen Euro) aus Salzburg holte.

Neben Monaco hatten vor allem Leeds United und der FC Southampton Interesse an Minamino angemeldet. An die Saints war der japanische Nationalspieler in der Rückrunde der Saison 2020/21 bereits verliehen gewesen.

Minamino konnte sich in Liverpool gegen die arrivierten Offensivkräfte nie gänzlich durchsetzen und einen Stammplatz erarbeiten, vergangene Saison kam er insgesamt auf 22 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm starke zehn Tore.