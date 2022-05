Premier League: Chelsea verspielt Zwei-Tore-Führung - Watford zweiter Absteiger

Der FC Chelsea ist auf den letzten Metern der Premier-League-Saison etwas aus dem Tritt geraten. Die Blues kamen am 36. Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers nach Zwei-Tore-Führung über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus und haben nach drei Spielen in Folge ohne Sieg die Champions-League-Qualifikation immer noch nicht in der Tasche.

Romelu Lukaku (56./Foulelfmeter, 58.) hatte die Blues, die weiter Tabellendritter sind, in Front gebracht. Trincao (79.) und Conor Coady (90.+7) verdarben Chelsea, bei dem Timo Werner und Antonio Rüdiger in der Startelf standen und Kai Havertz eingewechselt wurde, aber noch einen eigentlich sehr positiven Samstag.

Vorbehaltlich der Genehmigungen der Premier League und der britischen Regierung geht der Großklub aus London nämlich für 4,25 Milliarden Pfund (rund 5 Milliarden Euro) an eine Investorengruppe um den amerikanischen Unternehmer Todd Boehly, der das Spiel gegen Wolverhampton im Stadion verfolgte.

Großbritannien hatte wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Vermögenswerte des bisherigen Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch eingefroren - darunter auch den Fußball-Spitzenklub, der deshalb seit März zum Verkauf steht. Die Regierung wird beim Verkauf sicherstellen, dass der russische Oligarch nicht persönlich profitiert.

"Es gibt uns eine Perspektive", sagte Tuchel vor dem Spiel gegen die Wolves: "Hoffentlich geht es so schnell wie möglich voran." Unter neuem Besitzer können auch die Kaderplanungen für die kommende Saison intensiviert werden, auch soll das Stadion an der Stamford Bridge saniert werden.

Der FC Watford steht hingegen als zweiter Absteiger nach Norwich City fest. Der ehemalige Klub von Pop-Ikone Elton John kann nach dem 0:1 (0:1) bei Crystal Palace bei drei ausstehenden Spielen das rettende Ufer nicht mehr erreichen.