Liverpool will Mane-Vertragsgespräche inmitten von Barca- und Bayern-Transfergerüchten wieder aufnehmen

Die Spekulationen um Sadio Mane werden intensiver. Liverpool will verlängern, Barca und Bayern haben wohl Interesse. Wie steht es um Mane?

Englischer Meister, Champions-League- und Afrika-Cup-Sieger, dazu Torschützenkönig in der Premier League: In den vergangenen Jahren gab es kaum einen Titel, den Liverpools Sadio Mane nicht abgeräumt hat. Der Flügelflitzer ist bei den Reds absoluter Stammspieler und unumstrittener Leistungsträger, längst einer der größten Stars der Welt.

Klar, dass sich so gut wie jeder Klubboss auf dem Planeten einen wie ihn in seiner Mannschaft wünscht. Die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtete am Dienstag, dass Mane eine ernsthafte Option für den FC Barcelona und der ehemalige Spieler des FC Southampton an einem Wechsel in die spanische Liga interessiert sei.

Ist neben Barca auch der FC Bayern heiß auf Mane? Laut Sky soll sich der Rekordmeister mit Mane beschäftigen, Sportvorstand Hasan Salihamdzic wolle den Senegalesen nach München holen. Demnach soll es im Rahmen eines Treffens zwischen Salihamidzic und Berater Björn Bezemer auf Mallorca auch um dessen Klienten Mane gegangen sein. Nach Informationen von SPOX und GOAL ging es in dem Gespräch aber vielmehr um die weiter ausstehende Vertragsverlängerung von Serge Gnabry und auch um einen möglichen Wechsel von Leipzigs Konrad Laimer nach München. Sadio Mane war dagegen kein Thema.

Doch wie stellt sich die Situation beim Rechtsaußen, dessen Vertrag in Liverpool 2023 ausläuft, überhaupt dar? Wie steht der Klub zu Manes Zukunft?

Transfers: Nächster Top-Klub an Mane interessiert? © spox 1/10 Im Juli öffnet das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen. Schon jetzt kocht die Gerüchteküche. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 10. Mai. © getty 2/10 Nach Informationen der Daily Mail hat Aston Villa ein Angebot über 15 Millionen Euro für eine Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona abgegeben. Der Brasilianer ist aktuell noch per Leihe an die Villains gebunden. © getty 3/10 Nach Ablauf des Leihgeschäfts war ursprünglich eine Kaufoption in Höhe von 41 Millionen Euro vereinbart, diese Summe ist Villa aber offenbar zu hoch. Der PL-Klub würde Coutinho gerne halten, Barca möchte den Brasilianer von der Gehaltsliste streichen. © getty 4/10 Am Montag wurde noch der FC Bayern als Interessent vermeldet, nun soll der nächste FCB in den Poker um Sadio Mane einsteigen. Wie die Mundo Deportivo berichtet, hat der FC Barcelona seine Fühler nach dem Offensivmann vom FC Liverpool ausgestreckt. © getty 5/10 Die Katalanen sind noch auf der Suche nach einem Top-Stürmer. Nachdem man im Poker um Erling Haaland früh ausschied und ein Wechsel von Robert Lewandowski am Veto des FC Bayern scheitern könnte, soll nun Mane in den Fokus Barcas gerückt sein. © getty 6/10 West Ham United soll Interesse an Arsenals Eddie Nketiah zeigen. Das berichtet die Daily Mail. Offenbar würden die Hammers die derzeitige Vertragssituation genau beobachten. Aktuell verhandeln die Gunners und Nketiah über ein neues Arbeitspapier. © getty 7/10 Der jüngere Bruder von Jude Belligham, Jobe Bellingham, steht vor einem Wechsel zum AFC Sunderland. Das berichtet die Sportsmail. Demnach hätten die Black Cats den 16-Jährigen bereits zu einem Heimspiel eingeladen, um den Deal festzuzurren. © getty 8/10 Mauricio Pochettino wird PSG im anstehenden Sommer wohl verlassen, sein Vertrag bei den Franzosen endet. Das soll sich L'Equipe-Informationen zufolge Athletic Bilbao zu nutzen machen. Die Spanier würden den Coach gerne unter Vertrag nehmen. © getty 9/10 Ein Transfer von Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 zu Sporting Lissabon steht wohl unmittelbar bevor. Wie die Bild berichtet, hat der Innenverteidiger von den 05ern die Freigabe bekommen, nach Portugal zu reisen, um den Deal zu finalisieren. © getty 10/10 Der FC Barcelona zeigt angeblich Interesse an Marc Roca vom FC Bayern. Laut TV3 sieht Barca-Coach Xavi den Spanier als mögliche Entlastung für den 33-Jährigen Sergio Busquets. Beim FCB kommt der Spanier nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

Liverpool entspannt in Sachen Mane

Aus Liverpooler Kreisen heißt es, dass man die Situation entspannt sehe, da die Gespräche zwischen dem Klub und Manes Agenten Björn Bezemer für das Ende der Saison geplant seien. Bezemer hat eine enge Beziehung zu Julian Ward, dem künftigen Sportdirektor der Reds.

Er war zusammen mit Ward und anderen Vereinsvertretern beim jüngsten Champions-League-Spiel in Villarreal, und es gilt als unwahrscheinlich, dass die Gerüchte über einen Wechsel von Mane ein Trick sind, um Liverpool zu einer Beschleunigung der Vertragsgespräche zu bewegen.

Mane seinerseits hat betont, dass er sich derzeit auf den Fußball konzentrieren möchte, während Liverpool immer noch das mögliche Quadruple anstrebt. Am Dienstag siegte Liverpool in der Premier League gegen Aston Villa, am Samstag steht das im FA-Cup-Finale gegen Chelsea in Wembley an. Am 28. Mai kommt es dann zum Champions-League-Finale gegen Real Madrid in Paris.

Jürgen Klopp würde Mane im Idealfall gerne an der Anfield Road halten, aber die Situation wird dadurch erschwert, dass auch Mohamed Salah und Roberto Firmino vor dem letzten Vertragsjahr stehen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass alle Drei verlängern.

Im Fall von Salah weiß Liverpool, dass sie ihre bestehende Gehaltsstruktur aufbrechen müssen, um den Ägypter zu halten.Die Gehaltsforderungen von Mane würden angesichts seiner Leistungen in den sechs Jahren im Klub nicht weit dahinter zurückbleiben, aber jedes Angebot könnte vom Ergebnis der Verhandlungen mit Salah abhängen.

Diese Elf voller Topstars zauberte Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick aus dem Hut © getty 1/23 Egal ob Torhüter, Verteidiger oder Stürmer: Neo-ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat in seiner Karriere als Trainer und Sportdirektor auf jeder Position absolute Weltstars geformt. SPOX zeigt euch die größten Namen, die Rangnick hervorbrachte. © getty 2/23 TOR - MANUEL NEUER: Der Gelsenkirchener durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Schalke 04, bis ihm schließlich zur Saison 2005/06 vom damaligen S04-Trainer Rangnick mit einem Profivertrag das Vertrauen gegeben wurde. © getty 3/23 Rangnick selbst verließ Schalke im Dezember 2005, doch Neuer entwickelte sich kontinuierlich und wurde in der Folgesaison Nummer zwei hinter Frank Rost. Nach dessen Weggang etablierte er sich als Stammtorhüter ... the rest is history. © getty 4/23 ABWEHR - JOSHUA KIMMICH: Als Rangnick mitbekam, dass man 2013 Kimmich in Stuttgart den sofortigen Sprung nach oben nicht zutraute, schlug er sofort zu. Nach ein paar Wochen Anlaufzeit setzte sich Kimmich .... © getty 5/23 ... bei Leipzigs Profis durch, hatte großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga und empfahl sich für höhere Aufgaben. Überraschend holte Guardiola Kimmich 2015 für 8,5 Mio. Euro zu Bayern, heute gehört er zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. © getty 6/23 DAYOT UPAMECANO: Obwohl viele europäische Topklubs schon damals um den Innenverteidiger buhlten, entschied sich Upamecano Anfang 2017 für einen Wechsel aus Salzburg nach Leipzig. © getty 7/23 Bei RB sah der damals 18-Jährige die beste Perspektive, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Und genau das tat Upamecano zweifelsohne. Nach einigen Wochen Anlaufzeit wurde er Stammspieler, unverzichtbar und für Bayern München sehr teuer. © getty 8/23 IBRAHIMA KONATE: 2017 mit nur 18 Jahren ablösefrei aus der zweiten französischen Liga gekommen, war die erste Saison in Leipzig ein Lehrjahr für Konate. 2018/19 erarbeitete er sich dann einen Stammplatz. © getty 9/23 Avancierte zu einem der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Das blieb auch Liverpool nicht verborgen, der Konate schließlich für 40 Millionen Euro in die Premier League holte. © getty 10/23 MITTELFELD - EMIL FORSBERG: Forsberg galt mit damals 23 Jahren als großes Talent, weshalb sich viele Experten über seinen Wechsel 2015 in die 2. Liga nach Deutschland wunderten. © getty 11/23 Bekanntlich hat der Transfer aber doch ziemlich viel Sinn gemacht. Forsberg ist seit Jahren einer der wichtigsten Spieler bei RB, machte die Entwicklung vom ambitionierten Zweitligisten zum Champions-League-Stammgast mit. © getty 12/23 NABY KEITA: Den Mittelfeldspieler aus Guinea hatte Rangnick 2014 schon vom damaligen französischen Zweitligisten Istres nach Salzburg geholt. Zwei Jahre später ging es für Keita nach Leipzig bis 2018 erneut Liverpool dann 60 Millionen Euro für ihn bot. © getty 13/23 EMILE SMITH-ROWE: Er ist derzeit eines der aufregendsten Talente der Premier League und Rangnick hatte auch bei seiner Entwicklung die Hände im Spiel. Smith-Rowe stammt zwar aus der Arsenal-Akademie, bekam bei RBL jedoch seine ersten Ligaminuten. © imago images 14/23 Rangnick holte den jungen Engländer 2018/19 für die Rückrunde nach Sachsen, dennoch reichte es nur für insgesamt drei Einsätze. Anschließend ging er wieder zurück nach London. © getty 15/23 SADIO MANE: Einer der stärksten Stürmer der letzten Jahre - wurde 2019 sogar Champions-League-Sieger. Rangnick holte ihn damals aus der zweiten französischen Liga nach Salzburg und ließ ihn dort einsetzen. Mane ging anschließend nicht nach Leipzig, ... © getty 16/23 ... sondern ging direkt für 15 Millionen Euro in die Premier-League, wo er sich sich 2014 bis 2016 bei Southampton zu einem Topstürmer entwickeln sollte. Heute bei Liverpool. © getty 17/23 ANGRIFF - TIMO WERNER: Mit Werner konnte Rangnick 2016 DAS deutsche Sturmtalent nach Leipzig holen. Bei RB traf er in vier Jahren jeweils zweistellig, in der Saison 2019/20 dann sogar 28-mal. © getty 18/23 Werner wurde in Leipzig Nationalspieler und hatte großen Anteil daran, dass sich RB so schnell zu einem Stammgast in der Königsklasse entwickelte. Schließlich ging er nach London und gewann mit Chelsea im ersten Jahr direkt den Henkelpott. © getty 19/23 ERLING HAALAND: Der Dortmunder Wunderknabe kommt bekanntlich aus der Red-Bull-Talenteschmiede Salzburg. Geholt hat ihn damals natürlich Ralf Rangnick - und zwar 2019 für gerade einmal acht Millionen Euro aus Molde. © getty 20/23 Heute ist Haaland rund 150 Millionen Euro wert, wenn man "transfermarkt.de" Glauben schenkt... © getty 21/23 ROBERTO FIRMINO: Bei all seinen Erfolgen mit Liverpool vergisst man, dass der Brasilianer in der Bundesliga zu so einem starken Spieler wurde. Rangnick verpflichtete Firmino vom brasilianischen Topklub Figueirense und lotste ihn zu Hoffenheim. © getty 22/23 Rangnick ging anschließend zwar nach Schalke, doch ohne ihn wäre Firmino vielleicht nie in der Bundesliga gelandet. © getty 23/23 Und so würde das Team der Rangnick-Entdeckungen aussehen...

Mane: Will der Starstürmer Liverpool verlassen?

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen, weder öffentlich noch privat, dass Mane eine neue Herausforderung sucht. Er ist glücklich an der Merseyside, obwohl ihm natürlich bewusst ist, dass mehrere europäische Spitzenklubs ein Auge auf seine Situation werfen.

Manes Leistungen für Liverpool waren in dieser Saison stark, insbesondere seit dem Jahreswechsel. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Angreifer 21 Tore und hat sich in letzter Zeit in der zentralen Rolle als Stürmer gut entwickelt, während Neuzugang Luis Diaz auf der linken Seite brilliert.

Die Ankunft von Diaz im Januar wurde als Zeichen dafür gewertet, dass die Reds für die Zeit nach Mane planen. Außerdem hat sich Liverpool mit Fabio Carvalho von Fulham einen Spieler gesichert, der in der Sturmreihe flexibel einsetzbar ist.

Doch Klopp, der selbst vor kurzem seinen Vertrag verlängert hat, sieht sowohl Mane als auch Salah als Schlüsselspieler für Liverpools Zukunft. Er hat zu Protokoll gegeben, dass beide aufgrund ihrer Professionalität und Kondition in der Lage sein werden, bis weit über 30 zu spielen.

Er ist sich bewusst, dass es extrem schwierig wäre, die Leistungen von einem der beiden Spieler zu ersetzen, selbst wenn man den positiven Einfluss von Spielern wie Diaz und Diogo Jota auf Liverpools Auftritte berücksichtigt.