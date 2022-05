Der FC Liverpool kann heute den nächsten Titel in dieser Saison einsacken. Die Reds müssen sich dafür jedoch im Finale des FA Cups gegen den FC Chelsea durchsetzen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Finale live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem Gewinn des Carabao Cup im vergangenen Februar, als sich der FC Liverpool erst im Elfmeterschießen mit 11:10 gegen den FC Chelsea behaupten konnte, haben die Reds um Trainer Jürgen Klopp am heutigen Samstag, den 14. Mai, die Chance auf den nächsten Titel in dieser Saison. Nun geht es um den FA Cup, der Gegner der Liverpooler im Finale ist jedoch derselbe wie im Februar: FC Chelsea.

Die beiden Topklubs treffen um 17.45 Uhr im (wie es in England bei Finalspielen üblich ist) Londoner Wembley Stadium aufeinander. Das Spiel als Schiedsrichter leiten wird Craig Pawson.

© getty Chelsea und Liverpool stehen sich erneut in einem Finale gegenüber.

Dreimal standen sich die beiden Rivalen in der Spielzeit 2021/22 bereits gegenüber. Einen deutlicher Sieger ging dabei kein einziges Mal hervor. In der Liga gab es zwei Unentschieden, zuerst in der Hinrunde ein 1:1, dann in der Rückrunde ein 2:2. Im bereits erwähnten Carabao Cup setzte sich Liverpool erst im Elfmeterschießen durch.

FA Cup, Übertragung: So seht Ihr das Finale Chelsea vs. Liverpool live im TV und Livestream

Obwohl die Premier League, also die englische Meisterschaft, in Deutschland vom Pay-TV-Sender Sky übertragen wird, ist dies beim prestigereichen FA Cup nicht der Fall. Diese Spiele werden nämlich von DAZN übertragen, auch das heutige Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool.

Wer also die Partie live und in voller Länge sehen möchte, braucht Zugang zum Streamingdienst. Die Vorberichterstattung zum Finale geht um 17.25 Uhr los. Dann meldet sich auch Moderator Tobi Wahnschaffe. Wenn die Begegnung startet, übernimmt das Kommentatorenduo, bestehend aus Uli Hebel und Seb Kneißl.

Der englische Pokal ist jedoch bei weitem nicht der einzige Wettbewerb, den das "Netflix des Sports" im Fußballbereich anbietet. Zusätzlich dazu überträgt DAZN auch die Primera Division, Ligue 1, Serie A, zahlreiche Länderspiele und das bevorstehende Champions-League-Finale am 28. Mai, in dem der FC Liverpool auf Real Madrid trifft.

Neben Fußball sind zudem auch andere Sportarten, darunter Darts, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, WWE, UFC und Boxen auf der Plattform zu sehen.

Um auf all dies zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr - je nachdem, wie Ihr Euch entscheidet.

FA Cup, Übertragung: So seht Ihr das Finale Chelsea vs. Liverpool im Liveticker

Außerdem wird von SPOX zum Finale zwischen Chelsea und Liverpool auch ein Liveticker angeboten. Tore, Elfmeter, Platzverweise - wir tickern das Wichtigste für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker des FA-Cups zwischen Chelsea und Liverpool.

Begegnung: FC Chelsea - FC Liverpool

FC Chelsea - FC Liverpool Wettbewerb: FA Cup

FA Cup Runde: Finale

Finale Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Ort: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

