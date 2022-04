In der Premier League geht's heute zur Sache, Tabellenführer Manchester City empfängt den Zweitplatzierten FC Liverpool. Verfolgt das Topspiel hier im Liveticker!

Nur ein Punkt trennt Manchester City im Titelrennen vor dem 32. Spieltag der Premier League vom FC Liverpool, beim heutigen Duell geht es also um einiges. Wie der Kracher abläuft, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League heute im Liveticker

Vor Beginn: Aktuell führen die Citizens die Premier League mit 73 Zählern an, bei einer Niederlage im heutigen Duell, könnte sich dies jedoch ändern. Jürgen Klopps FC Liverpool würde in diesem Fall an City vorbeiziehen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Klubs mit einem 2:2.

Vor Beginn: Ab 17.30 Uhr soll in Manchester der Ball rollen, gespielt wird im Etihad Stadium.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Topspiel in der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool.

Manchester City vs. FC Liverpool: Premier League heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen in Deutschland bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet ab 16.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, Florian Schmidt-Sommerfeldt wird das Spektakel kommentieren.

Parallel hat Sky natürlich auch einen Livestream der Begegnung im Angebot. Diesen könnt Ihr entweder mit Sky Go empfangen, wenn Ihr bereits ein Abonnement habt, oder Ihr könnt Euch das Sky Ticket buchen.

Premier League: Tabelle vor dem 32. Spieltag