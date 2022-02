FC Chelsea vs. FC Liverpool: League-Cup-Finale heute im Liveticker

Im Finale des League Cup stehen sich heute der FC Chelsea und der FC Liverpool gegenüber. Bei SPOX könnt Ihr das gesamte Spiel heute im Liveticker mitverfolgen.

FC Chelsea vs. FC Liverpool: League-Cup-Finale heute im TV und Livestream

Vor Beginn: In den letzten sechs Jahren ging der EFL Cup jeweils an eines Manchester-Teams. Fünfmal konnte Manchester City sich die Trophäe sichern, United einmal im Jahr 2017. Für den FC Liverpool wäre es der erste Triumph in diesem Wettbewerb seit der Saison 2011/12. Der FC Chelsea konnte den Pokal zuletzt in der Spielzeit Saison 14/15 gewinnen.

Vor Beginn: Das Finale wird im Londoner Wembley Stadium ausgetragen. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale des Carabao Cup! Der FC Chelsea und der FC Liverpool treffen hier heute im Endspiel des englischen League Cups aufeinander.

DAZN zeigt das League-Cup-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool heute exklusiv im TV und Livestream. Die Übertragung beginnt um 17.10 Uhr und um 17.30 Uhr erfolgt dann der Anpfiff. Für DAZN kommentieren die Partie Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch. Moderiert wird das Event von Uli Hebel.

