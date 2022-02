Chelsea-Star Hakim Ziyech will nie mehr für Marokko auflaufen

Hakim Ziyech vom FC Chelsea hat erklärt, dass er nie mehr für die Nationalmannschaft Marokkos auflaufen möchte. Seine Entscheidung begründet der 28-Jährige mit schweren Vorwürfen gegen seinen Nationaltrainer.

"All die Lügen, die erzählt wurden, machen die Situation für mich klar. Ich werde nicht zurückkehren", sagte der Angreifer bei ADSportsTV . Ziyech verstehe zwar, wenn die Fans sauer seien, aber "ich werde nicht ins marokkanische Nationalteam zurückkehren und das ist meine endgültige Entscheidung".

Ziyech war zuletzt nicht für den Afrika Cup nominiert worden. Laut Marokko-Trainer Vahid Halilhodzic sei er "ein störender Einfluss" auf die Mannschaft, weshalb er von einer Nominierung absah. Halilhodzic warf Ziyech vor, dass er nicht trainieren und spielen wolle. Er nehme die Sache nicht ernst. Außerdem verwies der Bosnier darauf, dass Ziyech im Vorfeld des Turniers von den marokkanischen Fans ausgebuht worden war.

Nach dem Aus im Viertelfinale gegen Ägypten bekräftigte Halilhodzic seine Entscheidung und stellte klar, dass er nicht daran denke, den Chelsea-Star zurückzuholen. "Am Ende des Tages ist es eine Entscheidung und man muss sie akzeptieren", sagte Ziyech.

Ziyech will sich nur noch auf seinen Verein konzentrieren. In London gehörte der ehemalige Ajax-Spieler zuletzt zu den Leistungsträgern, nachdem er schlecht in die Saison gestartet war. Bei Chelsea besitzt er noch einen Vertrag bis 2025.