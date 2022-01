FA Cup: Liverpool siegt bei Klopp-Rückkehr

Bei der Rückkehr von Teammanager Jürgen Klopp nach überstandener Coronavirus-Infektion hat der FC Liverpool die vierte Runde des FA Cups erreicht. Die Reds besiegten auch ohne zahlreiche Stammkräfte den Drittligisten Shrewsbury Town mit 4:1 (2:1).

Kaide Gordon (34.), Fabinho (44., Handelfmeter, 90.+3) und Roberto Firmino (79.) drehten mit ihren Treffern die Begegnung. Daniel Udoh (27.) hatte den Außenseiter in Führung gebracht.

Klopp hatte das Topspiel beim FC Chelsea (2:2) nach einem positiven Test verpasst. Die für vergangenen Donnerstag angesetzte Ligapokal-Partie beim FC Arsenal wurde auf Antrag der Liverpooler nach mehreren Coronafällen in der Mannschaft und im Stab verlegt.

Champions-League-Sieger Chelsea steht ebenfalls in der vierten Runde des FA Cups. Beim 5:1 (4:0) gegen den Fünftligisten FC Chesterfield erzielte Nationalspieler Timo Werner den Führungstreffer für die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel. Antonio Rüdiger wurde dabei geschont, Kai Havertz eingewechselt.

Tottenham Hotspur gewann außerdem mit 3:1 gegen den Drittligisten FC Morecambe. Nachdem das Team von Trainer Antonio Conte durch einen Treffer von Anthony O'Connor (33.) lange in Rückstand gelegen hatte, erzielte Harry Winks den Ausgleich per direktem Freistoß aus spitzem Winkel in der 74. Minute. Lucas Moura (85.) und Harry Kane (88.) machten den Sieg schließlich perfekt.