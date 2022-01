Newcastle United verpflichtet Burnley-Stürmer Chris Wood

Newcastle United hat Stürmer Chris Wood von Premier-League-Konkurrent Burnley verpflichtet. Dies gaben die Magpies am Donnerstagvormittag offiziell bekannt.

Der 30-jährige neuseeländische Nationalspieler hat bei der Mannschaft von Trainer Eddie Howe einen Zweieinhalbjahresvertrag unterschrieben und soll am Sonntag im Duell gegen Watford direkt mitwirken.

Wood erhält bei Newcastle die Rückennummer 20 und kostet wohl rund 30 Millionen Euro - so hoch war die in seinem Vertrag bei Burnley verankerte Ausstiegsklausel. In der aktuellen Saison kommt er in 17 Ligaspielen lediglich auf drei Tore.

Für Newcastle ist Wood nach Kieran Trippier, der vergangene Woche von Atletico Madrid verpflichtet worden war, der zweite Neuzugang seit der Übernahme des Klubs.