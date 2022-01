Cristiano Ronaldo zählt seit Jahrzehnten bereits zur Fußball-Elite und liefert auch noch mit 36 Jahren Top-Leistungen im Dress von Manchester United und Portugal. Ernährung, Diäten, Schlafrhythmus, Fitnessplan - dies alles trägt dazu bei, dass der Portugiese auch im hohen Alter konkurrenzfähig bleibt.

Cristiano Ronaldo: Ernährung, Diäten, Schlafrhythmus, Fitnessplan

Im Alter von 36 Jahren gehört Cristiano Ronaldo weiterhin nicht nur zu den besten Fußballern des Planeten, sondern auch zu den besten Athleten. Der Portugiese bricht weiterhin Rekorde - sowohl auf Vereinsebene als auch im Nationalteam. In der aktuellen Saison läuft bei seinem Klub Manchester United zwar nicht alles reibungslos, individuell legt CR7 jedoch weiterhin starke Zahlen auf. In der Liga traf er in 16 Spielen acht Mal und bereitete drei Tore vor. In der Champions League, dem Wettbewerb, den er fünf Mal gewinnen konnte, erzielte er in fünf Gruppenspielen beeindruckende sechs Treffer. Erst im vergangenen September brach Ronaldo den Rekord für die meisten Tore in Länderspielen. Mit 115 Treffern (Stand: 11. Januar) hat er bereits sechs mehr als der Iraner Ali Daei, der lange Zeit die Nummer eins war.

Um all diese Erfolge so spät in seiner Karriere feiern zu können, reicht Training mit dem Ball alleine nicht aus. Andere Faktoren wie Ernährung, Diäten, Schlafrhythmus oder ein passender Fitnessplan sind ebenso wichtig.

Cristiano Ronaldo: Ernährung und Diäten

Um die Leistung auf dem Platz liefern zu können, muss man genug Energie haben. Da kommt dann sofort die passende Ernährung ins Spiel. "Ich ernähre mich proteinreich, mit vielen Vollkorn-Kohlenhydraten, Obst und Gemüse und vermeide zuckerhaltige Speisen", offenbart Ronaldo. Bis zu sechs kleine Mahlzeiten nimmt er täglich zu sich - oder er isst alle drei bis vier Stunden.

Sein Frühstück beinhaltet meistens Käse, Schinken, fettarmen Joghurt, viel Obst sowie Avocado-Toast. Vor allem aber mag Ronaldo Fisch, speziell Schwertfisch, Wolfsbarsch und Dorade. Geht der fünffache Ballon-d'Or-Sieger mal ins Restaurant, bestellt er sich meistens ein Steak oder Salat, niemals jedoch etwas kaltes, alles muss frisch sein.

Wie man anhand der Pressekonferenz bei der Europameisterschaft 2021 sehen konnte, ist CR7 kein großer Fan von Softdrinks wie Coca Cola, vielmehr trinkt er Wasser. Alkohol und kohlensäurehaltige Getränke meidet er.

Cristiano Ronaldo: Schlafrhythmus

In Bezug auf Schlaf unterscheidet sich Ronaldo von den meisten seiner Konkurrenten. Anstatt in einem Stück täglich rund acht Stunden lang zu schlafen, schläft CR7 mehrmals am Tag. Genauer gesagt fünf Mal á 90 Minuten.

Cristiano Ronaldo: Fitnessplan

Hat der Portugiese erst mal genug Schlaf bekommen, kann das Fitnesstraining losgehen. Davor rät Ronaldo, sich zuerst vernünftig aufzuwärmen, um das Verletzungsrisiko zu verringern. "Im Training laufen wir ein paar Runden auf dem Platz und machen Dehnungs- und Cardio-Übungen", meint er. "Stelle sicher, dass du in deinem Training etwas Ähnliches tust, dabei kann es sich auch um Joggen ins Fitnessstudio oder Aufwärmen auf dem Laufband oder Fahrrad handeln."

Im Fitnessstudio angelangt, besteht Ronaldos Training hauptsächlich aus Cardio-Übungen - dazu gehöre Laufen, Rudern und Gewichtsübungen. Es sei wichtig sicherzustellen, dass alle Bereiche des Körpers trainiert werden und die Übungen sowohl Kraft als auch Ausdauer verbessern.

Auf dem Spielfeld liegt der Fokus ja auf hochintensiven Übungen, die Spielsituationen simulieren sollen. "Wir machen viele Sprintübungen im Training und die können in dein Training integriert werden, egal ob du im Fitnessstudio oder im Freien bist", sagt Ronaldo. Dabei braucht man auch nicht unbedingt ein Fitnessstudio, um die Übungen zu machen. "Baue Übungen ein, wo immer du kannst".

Cristiano Ronaldo: Seine Rekorde auf Vereinsebene und in der Nationalmannschaft