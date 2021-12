Premier League: Mehrere Torspektakel am Boxing Day! Manchester City gewinnt irres Spiel gegen Leicester

Der traditionelle Boxing Day ist von einigen Spielabsagen überschattet worden. Manchester City zeigte sich von den Corona-Sorgen aber unbeeindruckt. Um 18.30 Uhr ist der FC Chelsea bei Aston Villa zu Gast (jetzt im LIVETICKER).

Der größte Festtag des britischen Fußballs wurde von der Corona-Pandemie überschattet - doch der gnadenlose Titelverteidiger Manchester City zeigte sich von allen Sorgen unbeeindruckt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola festigte am traditionellen Boxing Day durch ein wildes 6:3 (4:0) gegen Leicester City ihre Spitzenposition in der Premier League und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Liverpool. Das Spiel der Reds gegen Leeds United wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Kevin De Bruyne (5.), Riyad Mahrez (14., Foulelfmeter), Nationalspieler Ilkay Gündogan (21.) und Raheem Sterling (25., Foulelfmeter) schossen eine schnelle 4:0-Führung für City heraus. Danach ließen es die Gastgeber deutlich ruhiger angehen. James Maddison (55.), der Ex-Leipziger Ademola Lookman (59.) und Kelechi Iheanacho (66.) bestraften die Nachlässigkeiten des Favoriten und machten es wieder spannend. Dann trafen aber Aymeric Laporte (69.) und erneut Sterling (87.) für Manchester.

"Es war eine echte Achterbahnfahrt. Es war ein typisches Boxing-Day-Spiel mit vielen Toren, für alle unterhaltsam", sagte Guardiola.

Weiter im Aufwind befindet sich derweil der FC Arsenal. Der Ex-Meister siegte beim Schlusslicht Norwich City mühelos 5:0 (2:0) und behauptete Platz vier. Nationaltorhüter Bernd Leno saß erneut nur auf der Bank. Ebenfalls fünf Tore fielen bei West Ham United gegen den FC Southampton. Die Hausherren verloren dabei mit 2:3 gegen die Saints.

Tottenham Hotspur bezwang Crystal Palace mit 3:0 (2:0). Harry Kane hat dabei einen Tor-Rekord eingestellt. Der Vize-Europameister erzielte bereits seinen neunten Treffer am Boxing Day. Das war zuvor nur dem langjährigen Liverpool-Stürmer Robbie Fowler zwischen 1994 und 2004 gelungen.

Die Gäste mussten auf Teammanager Patrick Vieira verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war - kein Einzelfall.

Premier League: Klopp macht seinen Ärger Luft

Insgesamt wurden drei Begegnungen am zweiten Weihnachtsfeiertag abgesetzt, die Premier League muss nun schon 14 Spiele nachholen. Die Omikron-Variante hält längst das ganze Land in Atem, zahlreiche Klubs ächzen unter der zusätzlichen Belastung durch immer mehr positive Tests. Auch Aston Villa muss gegen den FC Chelsea am Sonntagabend (18.30 Uhr) ohne den ebenfalls an COVID-19 erkrankte Teammanager Steven Gerrard auskommen.

Nachholtermine sind im engen Spielplan mit zwei Pokalwettbewerben zudem schwierig zu finden. Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp machte seinem Ärger daher Luft. "Ich sorge mich nicht erst seit diesem Jahr um das Wohlergehen der Spieler", sagte der ehemalige Dortmunder Meistermacher angesichts der Überbelastung der Profis: "Ich rede seit sechs Jahren oder länger darüber. Ich kann nicht erkennen, dass es zu Änderungen kommen wird."

Klopp rief zudem zu noch mehr Zusammenhalt in der Pandemie auf. Niemand könne vorhersagen, wie sich die Pandemie in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten entwickeln wird, "aber eine Sache ist für mich klar: Gemeinsam sind wir stärker", schrieb Klopp in seinem Weihnachtsbrief an die Fans des FC Liverpool.

Premier League: Die aktuelle Tabelle