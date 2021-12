Voting: Das ist der beste Transfer von Manchester City seit 2000

Seit gut einem Jahrzehnt zählt Manchester City zu den besten Mannschaften der Premier League und mittlerweile auch in Europa. Grund hierfür sind auch zahlreiche nicht immer ganz günstige Transfer, welche die Cityzens zu einem Top-Team geformt haben. Wir wollen von Euch wissen: Welches war der beste?

2007 übernahm Thailands ehemaliger Premierminister Thaksin Shinawatra die Hauptanteile an den Skyblues, ein Jahr später verkaufte er sie für rund 185 Millionen Euro an eine Investmentfirma aus Abu Dhabi. In der Folge stiegen die Investitionen in die Mannschaft rapide an, auch die Erfolge ließen nicht allzu lange auf sich warten.

2011 reichte es erstmals für die Qualifikation für die Champions League (Platz drei in der Liga), 2012 wurde gar die Meisterschaft gefeiert. Bis heute folgten vier weitere Titelgewinne in der Liga, der große Wurf in der Königsklasse blieb jedoch noch aus. Das Zeug dazu hätte der Kader samt Trainer Pep Guardiola allemal.

Mit Kevin De Bruyne, Bernardo Silva oder Raheem Sterling finden sich einige Spieler im Aufgebot, die im Laufe der Jahre zum Team stießen und absolute Leistungsträger sind. Einige Legenden der 00er- und 10er-Jahre haben den Verein hingegen längst wieder verlassen. Welcher Transfer der Cityzens ist der beste seit 2000? Eure Meinung ist gefragt! App-User gelangen hier zum Voting!