Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League erwartet Tottenham Hotspur die Reds aus Liverpool zum Knaller-Spiel. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Der Großteil der Mannschaften aus der englischen Premier League haben vor dem 18. Spieltag 17 Spiele bestritten. Nicht so die Tottenham Hotspur. Nachdem unter der Woche erneut eine Partie der Londoner abgesagt wurde, kommen sie bislang nur auf 14 Ligaspiele. Für ihre 15. Begegnung ist am Sonntag der FC Liverpool zu Gast. Anpfiff im Tottenham Hotspur Stadium ist um 17.30 Uhr.

Während es für den FC Liverpool am Wochenende darum geht, Anschluss an den Tabellenführer Manchester City zu halten, ist Tottenham nach wie vor in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen.

Tottenham Hotspur - FC Liverpool heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Datum & Uhrzeit: 19.12.2021, um 17.30 Uhr

Spielort: London, Tottenham Hotspur Stadium (bis zu 62.850 Zuschauer)

Wettbewerb: Premier League, 18. Spieltag

TV-Übertragung: Sky

Premier League: Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Premier League liegen in Deutschland nicht beim Streamingdienst DAZN, sondern schon seit einiger Zeit bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch demzufolge auch heute das Knaller-Duell exklusiv und in voller Länge.

Falls Ihr United gegen die Gunners gerne im Livestream schauen möchtet, ist das kein Problem. Sky hat nämlich die Plattformen Sky Go und Sky Ticket mit denen das möglich ist.

Hier geht's zu SkyGo.

Premier League: Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool heute im Liveticker

Dem Spielgeschehen folgen könnt Ihr aber auch simpel hier bei SPOX. Wir stellen nämlich einen Liveticker zur Verfügung. Reinklicken und nichts verpassen!

Hier geht's zum Liveticker.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Premier League: Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool - Formcheck der Teams

Da die beiden Ligaspiele gegen Brighton & Hove Albion und Leicester City abgesagt wurden, liegt das letzte Spiel der Tottenham Hotspur bereits zwei Wochen zurück. Vor der Zwangspause der Spurs ließ sich aber ein klarer Aufwärtstrend der Londoner erkennen. Sie sind seit vier Premier-League-Spielen ungeschlagen. Die letzten drei gewannen sie und erzielten dabei sieben Tore. In den elf Ligaspielen zuvor waren es insgesamt nur neun. Zur vollen Wahrheit gehört aber auch, dass die letzten drei Gegner, Leeds United, FC Brentford und Norwich City, alle in der unteren Tabellenhälfte stehen.

Der LFC ist mit sechs Siegen in Folge nach ManCity (sieben Siege in Folge) das formstärkste Team der Premier League. In den 17 Ligaspielen haben die Reds nur einmal verloren (2:3 gegen West Ham United) und damit seltener als jedes andere Team. Mit 40 Punkten nach 17 Spielen stehen sie aktuell auf Platz zwei der englischen Liga. Ein Punkt trennt Liverpool von Spitzenreiter Manchester City.

In der Champions-League-Gruppenphase blieben die Reds makellos. In einer schweren Staffel mit Atletico Madrid, der AC Milan und dem FC Porto gewannen sie alle sechs Spiele. Im Achtelfinale wartet nun mit Inter der nächste Mailänder Klub.

Premier League: Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool - Tabelle