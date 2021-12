FC Chelsea: Romelu Lukaku mit Thomas Tuchels System nicht einverstanden

Romelu Lukaku kann mit dem Spielsystem von Thomas Tuchel beim FC Chelsea wenig anfangen.

"Mir geht es körperlich gut, aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation bei Chelsea", sagte der belgische Stürmer zu Sky Sports: "Tuchel hat sich für ein anderes Spielsystem entschieden. Ich werde weiterhin professionell bleiben, aber ich bin nicht glücklich."

Lukaku war zuletzt aufgrund einer Verletzung und anschließend wegen einer Coronainfektion ausgefallen. Seit seinem Comeback traf der 28-Jährige allerdings zweimal in zwei Spielen.

Lukaku erzielte beim 3:1-Sieg bei Aston Villa am Boxing Day das Tor zum 2:1. Am Mittwoch brachte er die Blues beim 1:1 gegen Brighton & Hove Albion zwischenzeitlich in Führung. Insgesamt erzielte er in dieser Saison bislang sieben Tore in 18 Pflichtspielen.

Lukaku wechselte erst im Sommer von Inter Mailand an die Stamford Bridge. Eine Rückkehr zu Inter kann sich der Mann aus Antwerpen allerdings bereits jetzt wieder vorstellen.

"Ich habe immer gesagt, dass ich Inter in meinem Herzen tragen werde. Ich weiß, dass ich eines Tages zurückkehren werde, ich hoffe es wirklich. Ich liebe Italien, jetzt ist der richtige Moment, um darüber zu sprechen", so Lukaku.