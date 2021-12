Endlich ist es wieder soweit: Der prestigeträchtige Boxing-Day liefert pünktlich zum Fest beste Premier League-Unterhaltung. Insgesamt neun Spiele hätten es werden sollen, bereits drei wurden abgesagt - doch warum eigentlich? SPOX klärt auf.

Erst kürzlich ließ Liverpool-Trainer Jürgen Klopp seinem Unmut bezüglich des Spielplans angesichts der Corona-Situation im Land freien Lauf. Nun bekommen er und seine Reds doch noch die Pause zum Fest: Insgesamt drei von neun geplanten Partien müssen verschoben werden. Grund dafür: eine Vielzahl an Corona-Fällen in den Mannschaften.

Premier League: Darum spielt der FC Liverpool heute nicht gegen Leeds United

Drei komplette Spieltage will die Premier League zwischen dem 26. Dezember und dem 3. Januar unterbekommen. Als wäre das nicht schon in Corona-freien Zeiten utopisch genug, drückt der Verband das Vorhaben auch entgegen aller Kritik angesichts der hohen Fallzahlen in Großbritannien durch - mit vollen Stadien inklusive.

Einer der Kritiker war niemand geringerer als Liverpool-Coach Jürgen Klopp: "Ich finde es ja schon in normalen Zeiten nicht richtig. In der jetzigen Situation darauf zu bestehen, Spiele innerhalb von zwei Tagen auszutragen, fühlt sich falsch an". Kaum hatte er das gesagt, bekam die Liga auch schon die Quittung: Am Donnerstag (23.12.) vermeldeten Leeds United und Watford wegen mehrerer Corona-Fälle im Team nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung zu haben.

© imago images / Sportimage Der Boxing-Day ist eine alljährliche Tradition in der Premier League: Immer am 2. Weihnachtsfeiertag dürfen sich die englischen Fans auf die besten Begegnungen des Jahres freuen.

Direkt an Heiligabend dann die nächste Hiobsbotschaft: Auch Everton hat mit Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen. Einem Antrag zur Verlegung der Partie gab der Ligaverband wenige Stunden später statt.

Premier League: Die Spiele am ausgedünnten Boxing Day

Anstoß Heim Auswärts 16.00 Uhr Manchester City Leicester City 16.00 Uhr Tottenham Hotspur Crystal Palace 16.00 Uhr Norwich City Arsenal 16.00 Uhr West Ham United FC Southampton 18.30 Uhr Aston Villa FC Chelsea 21.00 Uhr Brighton & Hove Albion FC Brentford

Premier League: Wann werden die Spiele nachgeholt?

Bislang hat es seitens der Liga noch keine Information bezüglich eines Nachholtermins gegeben. Sobald die neuen Daten veröffentlicht werden, werdet Ihr hier als erstes darüber aufgeklärt.

Premier League: Diese Spiele wurden wegen Corona verschoben

FC Liverpool vs. Leeds United

Wolverhampton Wanderers vs. FC Watford

FC Burnley vs. FC Everton

Premier League: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag (Boxing Day)