Manchester United - Harte Kritik an Ralf Rangnick: "Keiner wollte ihn"

Manchester Uniteds Interims-Trainer Ralf Rangnick muss sich zum Start seiner Premier-League-Karriere gegen Kritik wehren.

"Ich denke, er hat sich das Recht verdient, dort zu sein, wo er ist. Aber ich denke, er hat Glück, Manager von Manchester United zu sein. Das glaube ich wirklich", sagte Ex-Tottenham-Coach Tim Sherwood gegenüber Sky Sports. "Niemand sonst wollte ihn haben. Es gab keinen Kampf um diesen Mann. Der Kerl war verfügbar, sie denken, dass er der beste Mann für die Stelle ist", führte er aus.

In der Premier League hat Rangnick mit den Red Devils zwei 1:0-Siege gegen Norwich und Crystal Palace gefeiert, laut Sherwood sei dies aber noch nicht aussagekräftig. "Ich bin noch kein Fan und ich denke, es ist richtig, vorsichtig zu sein. Wir müssen eine Verbesserung bei Man United sehen. Wenn sie so spielen, wie er es gegen die Top-Teams will, kann man ihm das zutrauen", ergänzte er.

In den kommenden Wochen kommen auf Rangnick und United vergleichsweise einfache Aufgaben zu, der nächste echte Härtetest erfolgt am 22. Januar gegen den direkten Tabellennachbarn West Ham United. Mitte Februar steht schließlich das Viertelfinale der Champions League gegen Atletico Madrid an, danach stehen Duelle gegen Manchester City, Tottenham und den FC Liverpool auf dem Plan.