Manchester United: Darum ist Ralf Rangnick heute noch nicht auf der Trainerbank

Ralf Rangnick ist bis zum Saisonende neuer Coach von Manchester United. Beim Top-Spiel am Donnerstagabend gegen den FC Arsenal wird er allerdings noch nicht auf der Trainerbank sitzen. SPOX erklärt den Grund dafür.

Interimstrainer folgt auf Interimstrainer: Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer übernahm bei Manchester United vorübergehend Co-Trainer Michael Carrick, ehe Ralf Rangnick von den Red Devils als Coach für die restliche Saison angeheuert worden ist.

Auch der 63-jährige Deutsche ist dementsprechend erst einmal nicht als Dauerlösung gedacht. In Folge seiner Trainer-Tätigkeit soll er United aber immerhin für zwei weitere Spielzeiten in beratender Funktion dienen.

Manchester United: Darum ist Ralf Rangnick heute gegen Arsenal noch nicht auf der Trainerbank

Am Montag wurde die Verpflichtung von Rangnick seitens des Premier-League-Klubs offiziell bestätigt. Allerdings: Sein Debüt an der Seitenlinie wird noch etwas auf sich warten müssen.

© getty Ralf Rangnick ist bei Manchester United noch nicht ganz mittendrin.

Am heutigen Donnerstag, den 2. Dezember empfängt Manchester United den FC Arsenal zum 14. Spieltag der Premier League im heimischen Old Trafford. Anstoß ist dort um 21.15 Uhr (im LIVETICKER).

Betreut werden Cristiano Ronaldo und Co. dann wie schon zuletzt bei dem 2:0-Auswärtserfolg in der Champions League gegen den FC Villarreal sowie bei dem 1:1-Unentschieden in der Liga beim FC Chelsea von Assistenztrainer Carrick.

Grund dafür ist, dass Rangnick bis dato keine Arbeitserlaubnis in England besitzt. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union muss jeder Arbeitnehmer, der auf die Insel kommt, erst einmal beantragen. Dieser Bearbeitungsprozess befindet sich im Gange.

Die Bürokratie macht dem 63-Jährigen also noch einen Strich durch die Rechnung. Rangnick dürfte dennoch im Stadion sein und sich die 90 Minuten von der Tribüne aus ansehen.

Die nächste Gelegenheit, bei ManUnited zu debütieren, würde sich ihm am Sonntag bieten, wenn gegen Crystal Palace ab 15 Uhr gleich mal das nächste Heimspiel ansteht.

Wiederum nur drei Tage später, am 8. Dezember, tritt der englische Rekordmeister dann ein drittes Mal nacheinander Zuhause an. Dann kommen die Young Boys aus Bern zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase ins Old Trafford. Rangnick hat also gute Chancen, sein United-Premiere vor heimischer Kulisse zu feiern.

