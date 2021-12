Chelsea-Trainer Thomas Tuchel wütet trotz Sieg: "Vielleicht machen wir einen großen Fehler"

Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 3:1-Sieg seines FC Chelsea am Boxing Day bei Aston Villa den engen Spielplan, die damit einhergehende Überbelastung seiner Spieler in Zeiten der Corona-Pandemie und die vermeintliche Ignoranz der Entscheider kritisiert.

"Ich bin super beeindruckt von den Jungs, aber auch super besorgt", sagte Tuchel nach dem Sieg und richtete sich mit seinen Worten gegen "Leute in irgendwelchen Büros an grünen Tischen". Chelsea ist wegen einiger Corona-Fälle personell dezimiert, muss innerhalb von zehn Tagen aber trotzdem vier Spiele bestreiten. Bereits am Mittwoch steht ein Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion an.

Dem Spiel gegen Villa die entscheidende Wendung gab Stürmer Romelu Lukaku, der gerade erst von einer überstandenen Corona-Infektion zurückgekehrt war. Nach einem Eigentor von Reece James und dem Ausgleich per Elfmeter von Jorginho kam Lukaku zur Halbzeit ins Spiel. Erst traf er mit seinem ersten Tor seit Mitte September zum 2:1, dann holte er den Elfmeter heraus, den abermals Jorginho verwandelte.

"Wir haben ihn 45 Minuten spielen lassen, was länger war, als von der medizinischen Abteilung empfohlen", sagte Tuchel. "Er ist nicht bereit dafür, auch wenn er es gerne wäre. Wir lagen alle schon mal wegen einer Grippe zehn Tage im Bett. Ich habe zwei Tage später nicht im Villa Park gespielt." Was das schnelle Comeback nach der Corona-Infektion mit Lukaku mache, "wissen wir nicht, das weiß niemand", sagte Tuchel: "Vielleicht machen wir einen großen Fehler."

Tuchel kritisiert Wechsel-Regel und fehlende Winterpause

Beim Spiel gegen Aston Villa musste Tuchel unter anderem gänzlich auf den an Corona erkrankten Timo Werner sowie Kai Havertz und Ben Chilwell verzichten. 90 Minuten stand nach überstandener Corona-Infektion dagegen Callum Hudson-Odoi auf dem Platz. "Wir mussten ihn durchspielen lassen, weil wir andere Spieler vom Platz nehmen mussten", sagte Tuchel.

N'Golo Kante und Thiago Silva mussten angeschlagen ausgewechselt werden, nachdem Lukaku bereits zur Pause aus taktischen Gründen für Verteidiger Trevor Chalobah gekommen war. Kante ersetzte Mateo Kovacic, der ebenfalls gerade erst von einer Corona-Infektion zurückgekommen war und "ohne Vorbereitung oder Training" mitwirken musste.

"Fünf Wechsel wurden wegen Corona eingeführt, ganz Europa hat fünf Wechsel, nur wir nicht. Ganz Europa hat eine Winterpause, aber wir spielen durch", klagte Tuchel. "Aber auf wessen Rücken? Auf dem Rücken der Spieler!"

Durch den Sieg gegen Aston Villa schloss Chelsea nach Punkten mit dem FC Liverpool auf, deren Spiel am Boxing Day gegen Leeds United wegen Corona-Fällen verschoben worden war. Tabellenführer ist weiterhin Manchester City. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola besiegte Leicester City in einem wilden Spiel mit 6:3.