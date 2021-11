Manchester United: Mauricio Pochettino Top-Kandidat auf Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer

Mauricio Pochettino ist nach Informationen von SPOX und GOAL der Top-Kandidat auf die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Ole Gunnar Solskjer als Trainer von Manchester United. Pochettino, aktuell Chefcoach bei Paris Saint-Germain, hat auch selbst grundsätzliches Interesse an dem Job im Old Trafford.

Der 49-Jährige wäre offen, sollten die Engländer ihm und PSG ein Angebot unterbreiten. Nach Informationen von SPOX und GOAL hat Pochettino zudem eine gute Beziehung zu Uniteds Trainerlegende Sir Alex Ferguson, der ihm ein Engagement bei den Red Devils zusätzlich schmackhaft machen könnte.

Pochettinos Verhältnis zu PSG-Sportdirektor Leonardo gilt dagegen als angespannt. Daher soll der Argentinier, dessen Vertrag in Paris noch bis 2023 läuft, den Wunsch hegen, bei einem Klub zu arbeiten, bei dem er mehr Entscheidungsgewalt besitzt.

Manchester United hatte Pochettino schon 2018/19 im Visier

United hatte Pochettino bereits im Visier, als Jose Mourinho Ende 2018 entlassen wurde. Solskjaer übernahm seinerzeit zunächst als Interimstrainer, für den Sommer 2019 war eigentlich eine externe langfristige Lösung angedacht. Da Solskjaer sich allerdings gut bewährte, blieb der Norweger doch auf Dauer im Amt.

Reaktionen zum United-Debakel: "Spiele sollten auf Comedy Central laufen" © getty 1/12 Der Druck auf Ole Gunnar Solskjaer war nun, nachdem sich Manchester United gegen Kellerkind FC Watford (1:4) blamiert hat, wohl zu groß. Auf Twitter trendet bereits der Hashtag "OleOut". SPOX zeigt eine Auswahl an Netzreaktionen. © getty 2/12 "Ja, der Dezmeber unter van Gaal war schlecht. Die dritte Saison von Mourinho war schlecht. Aber was wir in den letzten ein oder zwei Monaten sehen, ist absolut das Schlimmste. (..) Wir haben keine Taktik, kein Herz, kein Verlangen. Er MUSS gehen." © getty 3/12 Jan Aage Fjörtoft (Ex-Profi und TV-Experte): "Ein Manager kann Niederlagen überleben. Aber es gibt keinen Weg, Demütigungen zu überleben." © getty 4/12 © getty 5/12 Gary Neville (Ex-Profi und TV-Experte): "Ein Schocker für United" © getty 6/12 "Spiele von Manchester United sollten bei Comedy Central (TV-Sender, Anm. d. Red.) laufen." © getty 7/12 "Wann wird das Leiden ein Ende haben?" © getty 8/12 "Schmeißt ihn jetzt raus!" © getty 9/12 © getty 10/12 "Wenn Ole Gunnar Solskjaer danach nicht zurücktritt, wäre mein Respekt für ihn völlig verschwunden." © getty 11/12 Watford: "Wir haben nur zwei Siege in zehn Spielen, wie werden wir mit Manchetser United fertig?" - Trainer Claudio Ranieri: "Hier kommt Ole ins Spiel" © getty 12/12 "Ich kann es nicht mehr ertragen"

Nun plant United zunächst ebenfalls mit einer Interimslösung. Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Michael Carrick, vorübergehend soll dann bis Sommer 2022 ein Übergangscoach in der Verantwortung stehen. Die große Lösung, die auch Pochettino wäre, soll dann zur Saison 2022/23 einsteigen.

Neben Pochettino standen in den ersten Stunden nach Solskjaers Entlassung unter anderem der frühere PSG-Trainer Laurent Blanc sowie Zinedine Zidane zur Debatte. Letzterer ist aber wohl nicht sonderlich erpicht auf eine Anstellung bei United.

Außerdem wurde auch Ajax-Coach Erik ten Hag als Kandidat genannt, der Niederländer wiegelte am Sonntagabend bei ESPN jedoch vorerst ab: "Ich habe nichts davon gehört, also denke ich auch nicht darüber nach", so ten Hag.