Manchester United vs. Manchester City, Übertragung: Derby heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag kommt es in der Premier League zum Derby zwischen Manchester United und Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Samstagmittag kommt es im Old Trafford zu einem mit Spannung erwarteten Stadt-Derby, wenn Manchester United Manchester City im "Theatre of Dreams" empfängt. Zwei Plätze und drei Punkte trennen die erbitterten Rivalen derzeit in der Tabelle.

Interessant wird es mit Blick auf den aktuellen Trainer von ManUnited, da Ole Gunnar Solskjaer zuletzt in der Kritik stand. Mit einem Heimsieg im Derby würde der Norweger wieder deutlich fester im Stuhl sitzen.

Im Folgenden bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum Spiel in Sachen Übertragung im TV und Livestream, Liveticker sowie der voraussichtlichen Aufstellungen.

Premier League, Manchester United vs. Manchester City: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Spielbeginn: Samstag 13:30 Uhr

TV Übertragung: Sky Sport HD 1

Austragungsort: Manchester, England

Stadion: Old Trafford

Stadion Kapazität: 75635 Zuschauer

Manchester United vs. Manchester City: Premier League heute live im TV und Livestream

Da für die Saison 2021/22 erneut die Übertragungsrechte für die Premier League bei Sky liegen, müssen am Spiel interessierte Fußballfans deswegen den Pay-TV-Sender aufrufen, um das Manchester Derby live und in voller Länge zu verfolgen.

Auf dem Sender Sky Sport 1 HD läuft die Partie. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff. In der Zeit bis dahin werdet Ihr mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream seht Ihr das englische Spitzenspiel. Um diesen freischalten zu können, benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement. Wer nicht Kunde bei Sky ist, kann das kostenpflichtige SkyTicket nutzen.

Manchester United vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, können heute trotzdem live mit dabei sein. SPOX bietet die Begegnung nämlich im Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker für das Manchester-Derby.

Premier League, Manchester United vs. Manchester City: Formcheck

Nach der heftigen 0:5-Pleite gegen Liverpool hing der Haussegen bei Manchester United schief. Ansatzweise mag man sich vorstellen, was eine Niederlage gegen Tottenham Hotspur am vergangenen Spieltag für United-Trainer Solskjaer bedeutet hätte. Doch in einem Spiel, das seinem Gegenüber Nuno Espirito Santo letztlich den Job kosten sollte, setzte sich United in Nordlondon souverän durch.

Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani und Marcus Rashford sorgten mit ihren Treffern für einen 3:0-Sieg der Red Devils. Ähnliches Spiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo unter der Woche: CR7 glich die Treffer von Josip Ilicic und Duvan Zapata aus und rettete der Mannschaft vor dem Derby am Samstag mal wieder einen Punkt. Besorgniserregend für die Fans in Old Trafford ist, dass United aus den letzten drei Heimspielen in der Premier League nur einen Punkt geholt und dabei nur ein einziges Tor erzielt hat. Seit dem 2:0-Sieg gegen Granada im April haben die Zuschauer nicht mehr erlebt, dass ihre Mannschaft daheim zu Null gespielt hat.

ManCity patzte dagegen am vergangenen Spieltag. Crystal Palace nahm im City-of-Manchester-Stadium zuletzt überraschend alle drei Punkte mit nach Hause. Wilfried Zaha und Conor Gallagher trafen nach der Roten Karte für Aymeric Laporte zum 2:0-Sieg der Eagles gegen Manchester City. Der amtierende Premier-League-Meister reagierte dann in der Champions League gegen Club Brügge auf ideale Weise und siegte dank der Tore von Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Phil Foden und Riyad Mahrez mit 4:1 gegen Brügge.

© getty Manchester United gewann das letzte Derby in der vergangenen Saison mit 2:0.

Premier League, Manchester United vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von United: de Gea - Bailly, Lindelöf, Maguire - Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw - Fernandes - Cristiano Ronaldo, Cavani

de Gea - Bailly, Lindelöf, Maguire - Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw - Fernandes - Cristiano Ronaldo, Cavani Voraussichtliche Aufstellung von City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, de Bruyne - Jesus, Foden, Grealish

Premier League, Manchester United vs. Manchester City: Die aktuelle Tabelle