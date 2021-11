Ralf Rangnick bei Manchester United - Kolumne: CR7 und der Fußball-Professor? "Das passt überhaupt nicht zusammen"

Langjährige Beobachter sind skeptisch, wie die Bedeutung, die Wucht und der mit Stars gespickte Kader von Manchester United mit der Spielphilosophie und der Art des "Fußball-Professors" Ralf Rangnick zusammenpassen sollen. Die Fußball-Kolumne.

Aus seiner Zuneigung für den englischen Fußball hat Ralf Rangnick nie ein Geheimnis gemacht. Grundlage dafür war vor allem sein Auslandsjahr an der University of Sussex während seines Englisch-Studiums auf Lehramt in Stuttgart.

Von dieser Faszination hat ihn auch eine äußerst schmerzliche Erfahrung nicht abbringen können, als er beim Amateur-Klub FC Southwick in der Nähe von Brighton mitkickte.

"Das war insgesamt ein tolles Jahr, aber wenn ich an die Zeit bei den Wickers zurückdenke - beim zweiten Spiel, auswärts in Chichester, habe ich direkt Erfahrung mit der englischen Härte gemacht", erzählte Rangnick im Sommer in der ARD:

"Ich wurde von hinten abgegrätscht und es fühlte sich an, als würde ich keine Luft mehr kriegen - das war dann auch so. Es hat sich nämlich rausgestellt, dass drei Rippen gebrochen waren und eine sogar die Lunge durchbohrt hat."

© getty Wird bei Manchester United mindestens sechs Monate lang Interimstrainer.

Ralf Rangnick in England: Drei Wochen im Krankenhaus

Konsequenz: Vier Monate Zwangspause, die ersten drei Wochen davon im Krankenhaus von Chichester "auf einer Station mit lauter 60-, 70-, 80-Jährigen".

Wenn Rangnick nun rund 42 Jahre später auf die Insel zurückkehrt, muss und wird er nicht mehr selbst dem Ball nachjagen. Und vermutlich kann er sich aufgrund seines zu erwartenden Millionengehalts eine deutlich bessere medizinische Versorgung leisten.

Denn der Schwabe wird in Kürze einen Vertrag bis Saisonende beim englischen Rekordmeister Manchester United unterschreiben und damit der dritte deutsche Coach bei einem Premier-League-Topklub neben Jürgen Klopp (Liverpool) und Thomas Tuchel (Chelsea).

Rangnick und ManUnited: Bekanntgabe Anfang der Woche

Nach Informationen von SPOX und GOAL wird bis Anfang nächster Woche mit einer finalen Einigung gerechnet, derzeit arbeiten die Anwälte an den letzten Details.

Langjährige Beobachter und Rangnick-Kenner wundern sich gleichwohl über den Schritt, da Rangnick und United in vielen Punkten überhaupt nicht zusammenpassen. Das gilt für den Zeitpunkt, die Umstände, die Arbeitsbedingungen, die Spielphilosophie und auch seine Aussagen in jüngster Zeit.

© getty Aus nach zwei Jahren: Ole Gunnar Solskjaer wurde am vergangenen Sonntag nach zwei Jahren als Trainer von Manchester United entlassen.

Rangnick hatte sich von vom Trainerjob verabschiedet

Noch im Sommer hatte er der Süddeutschen Zeitung erklärt, er wolle nach der Gründung seiner eigenen Beraterfirma eigentlich nicht mehr als Trainer oder Sportdirektor arbeiten: "Ich habe gerade das Gefühl: Mit dem Gesamtpaket an Rundumbetreuung, das wir künftig anbieten, kann ich dem Fußball etwas zurückgeben. Mich von dieser Aufgabe wieder wegzuholen - das müsste dann schon ein ganz besonderes Angebot sein."

Dies kann man vermutlich bei United gelten lassen. Immerhin handelt es sich beim Traditionsverein um den erfolgreichsten und beliebtesten (und auch meist gehassten) Verein in England und global gehören die Red Devis ebenfalls zu den umsatzstärksten Klubs mit Millionen von Anhängern in der ganzen Welt.

Schon nach dem Aus von Jose Mourinho im Herbst 2019 hatte Rangnick mit Uniteds technischem Direktor John Murtough verhandelt, der sogar eigens nach Leipzig gereist war. Am Ende entschied sich der Klub aber für Ole Gunnar Solskjaer, der am Sonntag aufgrund der sportlichen Talfahrt entlassen worden war.

Rangnick und ManUnited vor Einigung: Das ist der Trainer-Plan der Red Devils © getty 1/16 In der Champions League feierte Michael Carrick beim 2:0 beim FC Villarreal einen gelungenen Einstand nach dem Solskjaer-Aus. Allzu lange dürfte er aber nicht mehr das Sagen haben. Denn: Ein Bekannter aus der Bundesliga steht kurz vor der Übernahme. © getty 2/16 Laut The Athletic soll ein langjähriger Bundesliga-Coach die Red Devils übernehmen: RALF RANGNICK. Der 63-Jährige soll demnach bis zum Ende der Saison betreuen und danach dem Verein in beratender Tätigkeit weiter erhalten bleiben. © getty 3/16 Nach Informationen von SPOX und GOAL ist eine Einigung zwar noch nicht erreicht, aber die Gespräche sind bereits weit fortgeschritten. Hindernis bezüglich eines Wechsels zu United sei laut The Athletic Rangnicks Vertrag bei Lok Moskau. © getty 4/16 Rangnick soll bei United sechs Monate bis Sommer 2022 als Platzhalter fungieren und anschließend dort für zwei Jahre als Berater fungieren. Auf Rangnick soll dann die große Wunschlösung auf dem Trainerstuhl bei United folgen. © getty 5/16 Vor Rangnick galt ERNESTO VALVERDE als Interims-Favorit auf die offene Trainerstelle bei ManUnited. Nach Informationen von SPOX und Goal hatte die United-Führung bereits in einem Treffen mit Valverde über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. © getty 6/16 Der 57-jährige Spanier war bis 2020 Trainer des FC Barcelona. Seit seinem Aus bei den Katalanen ist er vereinslos. Dass er nun Platzhalter für eine Wunschlösung bei United fungiert, ist nach den Rangnick-Enthüllungen unwahrscheinlich. © getty 7/16 Eine Wunschlösung zum Sommer nach Ranngnick wäre MAURICIO POCHETTINO. Der aktuelle Trainer von Paris Saint-Germain wird weiterhin als Favorit gehandelt. Der 49-Jährige selbst sei nicht abgeneigt, sollte ManUnited ihm ein Angebot unterbreiten. © getty 8/16 Pochettino besitzt nach Informationen von SPOX und GOAL eine gute Beziehung zu Sir Alex Ferguson - ganz im Gegensatz zu seinem aktuellen Sportdirektor. Das Verhältnis zwischen ihm und Leonardo gilt als angespannt. © getty 9/16 Auch deswegen könnte eine Rückkehr auf die Insel möglich sein. Offiziell steht der Argentinier noch bis 2023 in Diensten von PSG. Ein möglicher Abschied würde das Trainerkarussell weiter in Gang bringen. © getty 10/16 Sollte "Poch" gehen würde der Pariser Tageszeitung Le Parisien zufolge Ex-Real-Coach ZINEDINE ZIDANE bei PSG bereitstehen. Zidane wurde dem Bericht zufolge in den letzten Monaten mindestens einmal vom Hauptstadtklub angesprochen. © getty 11/16 Auch ManUnited soll sich laut Sunday Times schon vor Solskjaers Entlassung mit Zidane beschäftigt haben. Der Ex-Real-Coach sei französischen Medienberichten zufolge aktuell aufgrund eines Sabbaticals nicht bereit, eine Mannschaft zu übernehmen. © getty 12/16 Neben Zizou gelten laut dem Telegraph zwei weitere Coaches als potenzielle Lösung: ERIK TEN HAG und BRENDAN RODGERS. Der Niederländer wurde bereits bei mehreren Top-Klubs gehandelt, da er exzellente Arbeit bei Ajax Amsterdam leistet. © getty 13/16 Ten Hag steht dort noch bis 2023 und schwor dem Klub zuletzt seine Treue. Ähnlich verhält es sich bei Rodgers. Der Nordire ist sogar noch bis 2025 an Leicester City gebunden. © getty 14/16 Kurz nach Solskjaers Aus wurde auch der spanische Nationaltrainer LUIS ENRIQUE gehandelt. Der Spanier machte aber schnell recht deutlich, dass er nicht zur Verfügung stehe. © getty 15/16 "Ist heute der 1. April?”, antwortete Enrique auf die Frage, ob er sich ein Engagement bei den Red Devils vorstellen könne - und ergänzte: "Ich bin doch schon beim größten Team in Spanien mit 5.000 Spielern." © getty 16/16 Außerdem wurde LUCIEN FAVRE genannt: Dieser ist seinem seinem Abschied von Dortmund vor rund elf Monaten vereinslos. Bevor Eddie Howe als Newcastle-Trainer vorgestellt wurde, war Favre auch beim neureichen PL-Klub gehandelt worden.

ManUnited: Pochettino erst frühestens im Sommer frei

Weil Wunschkandidat Mauricio Pochettino zwar interessiert ist, aber frühestens nach der Saison eine Freigabe von Paris St. Germain erhalten würde, erstellten die United-Bosse eine Shortlist für eine Interimslösung.

Auf dieser Liste standen unter anderem Barcas Ex-Trainer Ernesto Valverde und eben Rangnick. Doch nach Informationen von SPOX und GOAL sagte der 62-Jährige zunächst ab, weil er nicht nur als Übergangslösung zur Verfügung stehen wollte.

Mit der selben Begründung hatte Rangnick schon im Januar dem FC Chelsea nach mehreren konkreten Gesprächen abgesagt, ehe Alternativkandidat Tuchel für den gefeuerten Frank Lampard übernahm und die Blues zum Champions-League-Triumph führte.

Chelsea-Absage? Rangnick: "Ich bin kein Interimstrainer"

"Ich habe gesagt: 'Ich würde gerne mit Ihnen arbeiten, aber ich kann es nicht vier Monate lang tun. Ich bin kein Interimstrainer", berichtete er wenig später der Times. "Für die Medien und die Spieler wäre ich vom ersten Tag an der 'Vier-Monats-Manager' gewesen, eine lahme Ente."

Bei United hingegen war diese Angst offenbar nicht mehr ganz so entscheidend, nachdem ihm die Verantwortlichen in den weiteren Unterredungen in dieser Woche eine einflussreiche Rolle als Berater bis 2024 zugesagt hatten. Somit wird es doch noch etwas mit dem ersehnten Job in England, nachdem in der Vergangenheit unter anderem Gespräche mit der Nationalmannschaft, dem FC Arsenal und dem FC Everton im Sande verlaufen waren.

Ralf Rangnick: Größte Verlierer sitzen bei Lok Moskau

Die größten Verlierer des Deals sitzen derweil im kalten Russland. Lokomotive Moskau muss einen neuen Leiter Sport und Entwicklung suchen und die von Rangnick in die Hauptstadt geholten Landsleute, Trainer Markus Gisdol und dessen Assistenten Marvin Compper, Lutz Siebrecht und Martin Hämmerle, stehen vor einer ungewissen Zukunft. "Rangnick ist ein Söldner. Lok ist ihm völlig egal", schimpfte Ex-Präsident Nikolai Naumov im russischen Fernsehen.

Doch neben diesen vermeintlichen oder angeblichen Wortbrüchen treibt Menschen, die Rangnicks Karriere aus nächster Nähe mitverfolgt haben, eine ganz andere Frage um: Wie soll die Philosophie des "Fußball-Professors", der Deutschland vor über zwei Jahrzehnten im Sportstudio an der Taktik-Tafel die Viererkette erklärte, mit Uniteds Star-Ensemble zusammenpassen?

"Ralf hat eine kommunistische Art, Fußball zu spielen"

"Ralf hat eine kommunistische Art, Fußball zu spielen: Alle sind gleich", sagt ein Kenner. "Aber Stars gehören im Fußball dazu. Sonst wirst du eben Dritter oder Vierter und nie Meister."

Tatsächlich hat sich der Taktikfuchs immer wieder mit seinen Topspielern schwer getan, angefangen mit dem Dauerkonflikt mit Krassimir Balakov beim VfB Stuttgart, der letztlich entscheidenden Anteil an seiner damaligen Demission hatte.

Bei seiner ersten Station auf Schalke rieb sich Rangnick dagegen vor allem am Alleinherrscher Rudi Assauer, der ihn bei der Vorstellung "Rolf Rangnick" genannt hatte und ihn später nach einer umjubelten Ehrenrunde im eigenen Stadion rauswarf.

So kauft man ein! Rangnicks Transfers im Check © imago images / getty 1/66 Ralf Rangnick soll das Traineramt bei Manchester United zumindest interimsmäßig übernehmen. Keine schlechte Wahl, zumal Rangnick ja nicht nur Taktik-, sondern auch Transfer-Experte ist. Wir haben die Deals seiner Leipzig-Zeit bewertet. © getty 2/66 Rangnick gilt als einer der erfolgreichsten Fußball-Manager Deutschlands, wir nehmen seine Transfers aus sieben Jahren als Sportdirektor von RBL etwas genauer unter die Lupe. Rangnick, der zuvor unter anderem Hoffenheim und ... © getty 3/66 ... Schalke trainierte, heuerte im Sommer 2012 bei Red Bull an. Er übernahm den Sportdirektorposten bei RB Leipzig, das damals noch in der Regionalliga Nordost spielte, zeitgleich führte er das gleiche Amt von 2012 bis 2015 auch bei Schwesterklub ... © getty 4/66 ... RB Salzburg aus. In Leipzig blieb er bis 2019 Sportdirektor, zeitweise fungierte er auch zweimal gleichzeitig als Trainer (2015/16 und 2018/19). Der SPOX-Transfercheck. © getty 5/66 DOMINIK KAISER (kam 2012 von der TSG Hoffenheim - Ablösesumme: 600.000 Euro): Der Mittelfeldspieler wurde eines der ersten Aushängeschilder von RB Leipzig und war ein absoluter Schlüsselspieler beim Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga. © getty 6/66 Auch beim Bundesliga-Aufstieg 2016 als Kapitän dann noch essenziell. In der Bundesliga war Kaiser allmählich immer weniger gefragt, rundete mit seinem CL-Einsatz im Dezember 2017 gegen Besiktas aber seine wunderbare Geschichte bei RB ab. Note: 2. © getty 7/66 YUSSUF POULSEN (kam 2013 von Lyngby BK - Ablösesumme: 1,55 Millionen Euro): Als 19-jähriges Talent aus Dänemark kam der Stürmer 2013 zum damaligen Drittligisten. Aus der aktuellen Mannschaft wahrscheinlich der Spieler mit der größten Identifikation. © getty 8/66 Schließlich ging der heute 27-Jährige den Weg aus der 3. Liga bis hin zum Stammgast in der CL stets erfolgreich mit. Poulsen hatte seine beste Saison 18/19 mit 15 Bundesliga-Toren, insgesamt steht er inzwischen bei 75 Toren. Note: 1. © IMAGO / Picture Point 9/66 JOSHUA KIMMICH (kam 2013 aus der U19 des VfB Stuttgart - Ablösesumme: 500.000 Euro): Als Rangnick mitbekam, dass man Kimmich in Stuttgart den sofortigen Sprung nach oben nicht zutraute, schlug er sofort zu. © IMAGO / Picture Point 10/66 Nach ein paar Wochen Anlaufzeit setzte sich Kimmich bei Leipzigs Profis durch, hatte großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga und empfahl sich dort dann für höhere Aufgaben. © IMAGO / Picture Point 11/66 Überraschend holte Pep Guardiola Kimmich 2015 für 8,5 Millionen Euro zum FC Bayern, der Rest der Geschichte ist hinlänglich bekannt. Note: 1. © getty 12/66 DIEGO DEMME (kam 2014 vom SC Paderborn - Ablösesumme: 350.000 Euro): Demme machte von Zweitligist Paderborn mit dem Wechsel nach Leipzig vermeintlich einen Schritt zurück. Langfristig stellte sich der Transfer für beide Seiten als Volltreffer heraus. © getty 13/66 Demme prägte Leipzigs Mittelfeld über Jahre hinweg mit, wurde sogar deutscher Nationalspieler. Nach insgesamt 214 Pflichtspielen für RB erfüllte sich Demme Anfang 2020 mit dem Wechsel nach Neapel einen Traum. Note: 2. © IMAGO / Picture Point LE 14/66 OMER DAMARI (kam 2015 von Austria Wien - Ablösesumme: 7 Millionen Euro): Nachdem er für Austria Wien in der Hinrunde acht Tore erzielt hatte, kam Damari zur Rückrunde der Saison 2014/15 für sieben Millionen Euro zu RB Leipzig. © IMAGO / Jan Huebner 15/66 Die für Zweitliga-Verhältnisse sehr hohe Ablöse konnte der Mittelstürmer jedoch nie rechtfertigen. Der 20-malige israelische Nationalspieler sollte nur elf Einsätze für Leipzig absolvieren, ein Tor gelang ihm dabei nicht. © IMAGO / Jan Huebner 16/66 Zwar stand Damari bis 2018 offiziell bei Leipzig unter Vertrag, er wurde jedoch an Salzburg, New York Red Bulls und schließlich Maccabi Haifa verliehen. Vor kurzem hat Damari seine Karriere nach einem Jahr Vereinslosigkeit beendet. Note: 5. © getty 17/66 EMIL FORSBERG (kam 2015 von Malmö FF - Ablösesumme: 3,7 Millionen Euro): Forsberg galt mit damals 23 Jahren als großes Talent, weshalb sich viele Experten über seinen Wechsel in die 2. Liga nach Deutschland wunderten. © getty 18/66 Bekanntlich hat der Transfer aber doch ziemlich viel Sinn gemacht. Forsberg ist seit Jahren einer der wichtigsten Spieler bei RB, machte die Entwicklung vom ambitionierten Zweitligisten zum Champions-League-Stammgast mit. © getty 19/66 Der schwedische Offensivspieler hat seinen Vertrag zuletzt bis 2025 verlängert, steht bis dato bei 49 Toren und 57 Vorlagen in 214 Pflichtspielen für Leipzig und spielte eine herausragende EM 2021. Note: 1. © getty 20/66 MARCEL SABITZER (kam 2014 von Rapid Wien (zunächst noch ein Jahr an Salzburg verliehen) - Ablösesumme: 2 Millionen Euro): Sogar auf noch etwas höherem Level als Forsberg steigerte Sabitzer seinen Marktwert in seinen sieben Jahren bei Leipzig. © getty 21/66 2014 holte Rangnick den damals 20-jährigen Mittelfeldspieler von Rapid Wien nach Leipzig, zunächst sammelte Sabitzer noch ein Jahr Spielpraxis beim Schwesterklub in Salzburg. 2015/16 hatte Sabitzer dann gleich großen Anteil am Aufstieg. © getty 22/66 War immer einer der wichtigsten Spieler des Vereins und sogar Kapitän. Wechselte im Sommer zum FC Bayern. Note: 1. © getty 23/66 MASSIMO BRUNO (kam 2014 vom RSC Anderlecht - Ablösesumme: 5 Millionen Euro): Als Zweitliga-Aufsteiger legte Leipzig fünf Millionen Euro auf den Tisch, um das damals 21-jährige Top-Talent zu verpflichten. © getty 24/66 2015/16 steuerte der Flügelstürmer immerhin zwei Tore und drei Assists zum Bundesliga-Aufstieg bei. Nach dem Aufstieg wurde Bruno jedoch für zwei Jahre zurück an Anderlecht verliehen und 2018 dann schließlich an Charleroi verkauft. Note: 4,5. © getty 25/66 LUKAS KLOSTERMANN (kam 2014 vom VfL Bochum - Ablösesumme: 1 Million Euro): Als eines der größten deutschen Talente entschied sich der damals 18-Jährige im Sommer 2014 dazu, seinen gerade angelaufenen Durchbruch nicht bei Jugendklub Bochum, ... © getty 26/66 ... sondern in Leipzig fortsetzen zu wollen. Nach einigen Monaten Anlaufzeit wurde Klostermann in der Rückrunde der Saison 2014/15 Stammspieler bei Leipzig in der 2. Liga und ist seither aus der RB-Defensive nicht mehr wegzudenken. Note: 1. © getty 27/66 DAVIE SELKE (kam 2015 von Werder Bremen - Ablösesumme: 8 Millionen Euro): Obwohl er als große deutsche Sturmhoffnung galt und in Bremen schon Stammspieler in der Bundesliga war, entschied sich Selke 2015 zum Wechsel zum damaligen Zweitligisten. © getty 28/66 In seiner einzigen Bundesliga-Saison für Leipzig büßte Selke seinen Stammplatz aber ein, machte 2016/17 nur vier Tore. Wurde dann für acht Millionen Euro an Hertha BSC verkauft, wohin er gerade nach einer Leihe nach Bremen zurückkehrte. Note: 3,5. © IMAGO / Picture Point LE 29/66 ATINC NUKAN (kam 2015 von Besiktas - Ablösesumme: 6 Millionen Euro): Als riesiges Talent gehandelt und obwohl er bei Besiktas gerade erste Startelfeinsätze hatte, ging der damals 21-jährige 2015 vom türkischen Topklub in die 2. Liga zu RBL. © IMAGO / Eibner 30/66 Auch wegen Verletzungsproblemen kam Nukan in Leipzig aber nie so wirklich an, insgesamt sollte er nur 14 Pflichtspiele für RB absolvieren. War von 2016 bis 2018 an Besiktas verliehen und ging 2019 ablösefrei zum türkischen Erstligisten Göztepe. Note: 5. © getty 31/66 MARCEL HALSTENBERG (kam 2015 vom FC St. Pauli - Ablösesumme: 3,5 Millionen Euro): Auch so ein Transfer, der sich für beide Seiten extrem gelohnt hat. Leipzig bekam für vergleichsweise wenig Geld einen seit Jahren konstanten Spieler. © getty 32/66 Halstenberg selbst konnte sich mit dem Verein gemeinsam weiterentwickeln, wurde im November 2017 dann deutscher Nationalspieler und stand im EM-Kader des DFB-Teams. Note: 1,5. © getty 33/66 PETER GULACSI (kam 2015 von RB Salzburg - Ablösesumme: 3 Millionen Euro): Rangnick holte den Keeper 2013 schon vom FC Liverpool nach Salzburg, zwei Jahre später ging es dann weiter zum Schwesterklub nach Leipzig. © getty 34/66 Im ersten Halbjahr der Zweitliga-Saison musste sich Gulacsi noch hinter Fabio Coltorti anstellen, dann wurde der heute 31-jährige Ungar aber zur Nummer eins und ist mittlerweile nach Manuel Neuer wohl der zweitbeste Torhüter der Bundesliga. Note: 1. © getty 35/66 WILLI ORBAN (kam 2015 vom 1. FC Kaiserslautern - Ablösesumme: 2 Millionen Euro): Auch Orban ist so eine Identifikationsfigur, die RB einst für wenig Geld verpflichtete und der mit dem Klub zusammen immer wieder ein neues Level erreichte. © getty 36/66 Der damals 22-jährige Orban war 2015 sofort Stammspieler und eine der Säulen beim Bundesliga-Aufstieg. Im deutschen Oberhaus behauptete er sich trotz einiger Verletzungen stets, in der abgelaufenen Saison mal wieder stark. Note: 1. © getty 37/66 DAYOT UPAMECANO (kam 2017 von RB Salzburg - Ablösesumme: 18,5 Millionen Euro): Obwohl viele europäische Topklubs schon damals um den Innenverteidiger buhlten, entschied sich Upamecano Anfang 2017 für einen Wechsel aus Salzburg nach Leipzig. © getty 38/66 Bei RB sah der damals 18-Jährige die beste Perspektive, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Und genau das tat Upamecano zweifelsohne. Nach einigen Wochen Anlaufzeit wurde er Stammspieler, machte sich unverzichtbar. © getty 39/66 Wechselte nun für 42,5 Millionen Euro zum FC Bayern und bescherte Leipzig damit einen Transfergewinn von 24 Millionen Euro. Note: 1. © getty 40/66 TIMO WERNER (kam 2016 vom VfB Stuttgart - Ablösesumme: 22,2 Millionen Euro): Mit Werner konnte Rangnick 2016 DAS deutsche Sturmtalent nach Leipzig holen. Bei RB traf er in vier Jahren jeweils zweistellig, in der Saison 2019/20 dann sogar 28-mal. © getty 41/66 Werner wurde in Leipzig Nationalspieler und hatte großen Anteil daran, dass sich RB so schnell zu einem Stammgast in der Champions League entwickelte. © getty 42/66 Wechselte 2020 dann für 53 Millionen Euro zu Chelsea und holte mit den Blues die Champions League. Note: 1. © getty 43/66 OLIVER BURKE (kam 2016 von Nottingham Forest - Ablösesumme: 15,2 Millionen Euro): Mit damals 19 Jahren kam der Schotte 2016 als hoch gehandeltes Offensivtalent nach Leipzig. In der ersten Saison kam Burke dann immerhin auf 25 Bundesliga-Einsätze. © getty 44/66 Burke war allerdings fast immer nur Joker und überzeugte kaum einmal. Nach nur einem Jahr war dann schon wieder Schluss bei RB und Burke wurde an West Bromwich verkauft - immerhin für exakt die Ablöse, die er zwölf Monate zuvor gekostet hatte. Note: 4. © getty 45/66 NABY KEITA (kam 2016 von RB Salzburg - Ablösesumme: 29,75 Millionen Euro): Den Mittelfeldspieler aus Guinea hatte Rangnick 2014 schon vom damaligen französischen Zweitligisten Istres nach Salzburg geholt. Zwei Jahre später ging es für Keita nach Leipzig. © getty 46/66 Dort konnte er den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen. In zwei Jahren machte er 71 Pflichtspiele für RB, erzielte dabei 17 Tore und 15 Vorlagen. 2018 legte Liverpool dann 60 Millionen Euro für ihn auf den Tisch. Note: 1,5. © getty 47/66 KEVIN KAMPL (kam 2017 von Bayer Leverkusen - Ablöse: 20 Millionen Euro): Kampl ist in Leipzig seit seiner Ankunft Stammspieler und hat nach einer verletzungsgeplagten Saison 2019/20 in der vergangenen Spielzeit noch einmal eine Schippe drauf gelegt. © getty 48/66 Kampl, den Rangnick 2012 auch schon nach Salzburg geholt hatte, steht bei RB noch bis 2023 unter Vertrag. Bisher mit insgesamt 139 Pflichtspielen für die Leipziger. Note: 2. © getty 49/66 JEAN-KEVIN AUGUSTIN (kam 2017 von Paris Saint-Germain - Ablösesumme: 16 Millionen Euro): Der hochveranlagte Offensivspieler kam mangels Perspektive bei PSG mit 20 Jahren nach Leipzig. Augustin legte eine gute erste Saison hin. © getty 50/66 Dann fielen seine Leistungen allerdings ab. Augustin schöpfte sein enormes Potenzial nur noch sehr selten aus, im Oktober 2020 gab Leipzig ihn dann fest an den FC Nantes ab. Note: 4. © getty 51/66 BRUMA (kam 2017 von Galatasaray - Ablösesumme: 15 Millionen Euro): Vom Portugiesen erwarteten sie sich in Leipzig viel, da er mit seiner Dynamik auch eigentlich perfekt ins RB-System zu passen schien. © getty 52/66 Im zweiten Jahr wurde der Flügelspieler dann aber immer weniger eingesetzt, aus Eindhoven bekam Leipzig 2019 jedoch immerhin noch zwölf Millionen Euro Ablöse für Bruma. Vergangene Saison wurde er an Olympiakos verliehen. Note: 4. © getty 53/66 KONRAD LAIMER (kam 2017 von RB Salzburg - Ablösesumme: 7 Millionen Euro): Im Nachhinein ein echtes Schnäppchen! Der Österreicher, in Salzburgs Akademie ausgebildet, erkämpfte sich in der Rückrunde seiner ersten Saison einen Stammplatz in Leipzig. © getty 54/66 Laimer glänzte dann vor allem in der Spielzeit 2019/20 auf dem Weg bis ins Halbfinale der Champions League mit Topform. Die letzte Saison verpasste der 24-Jährige verletzungsbedingt beinahe komplett. Note: 1,5. © getty 55/66 IBRAHIMA KONATE (kam 2017 vom FC Sochaux - ablösefrei): Mit nur 18 Jahren aus der zweiten französischen Liga gekommen, war die erste Saison in Leipzig ein Lehrjahr für Konate. 2018/19 erarbeitete er sich dann einen Stammplatz. © getty 56/66 Avancierte zu einem der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Das blieb auch Liverpool nicht verborgen, der Konate nun für 40 Millionen Euro in die Premier League geholt hat. Für Leipzig absolvierte der Franzose insgesamt 95 Pflichtspiele. Note: 1. © getty 57/66 AMADOU HAIDARA (kam 2019 von RB Salzburg - Ablösesumme: 19 Millionen Euro): Haidara hatte in seinen ersten eineinhalb Jahren nach dem Wechsel von Schwesterklub Salzburg nach Leipzig noch einige Anpassungsschwierigkeiten. © getty 58/66 Vergangene Saison schaffte der 23-Jährige dann aber den Sprung zum Stammspieler und verlängerte seinen Vertrag im Mai vorzeitig bis 2025. Note: 2,5. © getty 59/66 MATHEUS CUNHA (kam 2018 vom FC Sion - Ablösesumme: 15 Millionen Euro): Dass der Brasilianer über riesiges Talent verfügt, ist inzwischen allen Fans der Bundesliga klar. In Leipzig hatte der Stürmer auch eine ordentliche erste Saison. © getty 60/66 War mit 19 Jahren vielleicht noch zu jung, um nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Weil Cunha die Konstanz auch im ersten Halbjahr der zweiten Saison bei RB vermissen ließ, durfte er Anfang 2020 zu Hertha BSC weiterziehen. Note: 3,5. © getty 61/66 NORDI MUKIELE (kam 2018 von Montpellier - Ablösesumme: 16 Millionen Euro): Kam mit 20 nach Leipzig und hatte in seiner ersten Saison mitunter Probleme. Wurde dann aber immer stärker und entwickelte sich unter Julian Nagelsmann extrem gut. © getty 62/66 Inzwischen sollen Topklubs wie Paris Saint-Germain, Atletico Madrid oder auch der FC Bayern an dem Franzosen interessiert sein. Mukieles Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2023. Note: 2. © IMAGO / Christian Schroedter 63/66 MARCELO SARACCHI (kam 2018 von River Plate - Ablösesumme: 12 Millionen Euro): Mit nur 20 Jahren aus Argentinien gekommen, war Saracchi zu Beginn seiner ersten Saison Stammspieler auf der linken Abwehrseite. Es folgte jedoch die Wachablösung. © getty 64/66 Saracchi wurde von Marcel Halstenberg verdrängt und kam kaum noch zum Einsatz. Nach knapp eineinhalb Jahren auf der Bank wurde Saracchi Anfang 2020 dann an Galatasaray verliehen, hat in der Türkei viel Spielpraxis gesammelt. Note: 5. © getty 65/66 TYLER ADAMS (kam 2019 von New York Red Bulls - Ablösesumme: 2,63 Millionen Euro): Für vergleichsweise kleines Geld holte Rangnick den Defensiv-Allrounder vom Partnerklub aus New York nach Leipzig. © getty 66/66 Adams hatte bei RB bisher mitunter mit Verletzungen zu kämpfen, war vergangene Saison aber meist Stammspieler. Der US-Amerikaner wird vor allem für seine Flexibilität geschätzt und hat mit 22 Jahren noch viel Potenzial für Verbesserungen. Note: 2,5.

Ralf Rangnick: Am erfolgreichsten in der Ruhe

Am erfolgreichsten arbeitete Rangnick in Hoffenheim und Leipzig. Dort hatte er lange Zeit das sportliche Sagen, konnte seine Mannschaften dank der potenten Geldgeber Dietmar Hopp und Dietrich Mateschitz nach eigenem Gusto zusammenstellen und seine Pressing-Philosophie mit jungen Toptalenten in aller Ruhe umsetzen.

Ein kompletter Unterschied zum Starensemble von United, bei dem unter anderem millionenschwere Hochkaräter wie Bruno Fernandes, Jadon Sancho (Marktwert bei beiden laut transfermarkt jeweils 90 Millionen Euro), Marcus Rashford (85 Millionen), Raphael Varane (70 Millionen), Paul Pogba (60 Millionen), Harry Maguire, Mason Greenwood (beide je 50 Millionen) oder Luke Shaw (40 Millionen) im Kader stehen.

Rangnick über Cristiano Ronaldo und Messi: "Beide zu alt"

Nicht zu vergessen Cristiano Ronaldo, der die nun wiedergefundenen alten Aussagen seines künftigen Bosses wohl weniger amüsiert als manch anderer zur Kenntnis genommen haben wird. Im Dezember 2016 erklärte der damaliger Leipziger Sportchef auf die Frage der Nachrichtenagentur AFP, ob er eher Ronaldo (damals 31) oder Lionel Messi (seinerzeit 29) verpflichten würde, beide seien "zu alt". Es sei schließlich "absurd zu denken, dass es mit ihnen hier funktionieren würde".

Allerdings hat United seit dem Ende der Ära von Alex Ferguson 2013 keine Meisterschaft mehr gewonnen und trotz riesieger Ausgaben für neue Spieler nur äußerst selten mit einer echten Spielphilosophie und attraktivem Fußball überzeugen können. Da könnte Rangnick also gerade recht kommen - falls die kurze Zeit bis Saisonende für eine Neuausrichtung reicht und die Stars bei dem relativ unbekannten Brillenträger aus Germany mitziehen.

© getty Zu alt? Cristiano Ronaldo läuft bei Manchester United besonders in der Champions League zu absoluter Top-Form auf.

Jürgen Klopp über Ralf Rangnick: "Ein guter Coach"

Einer, der ihn bestens kennt, glaubt jedenfalls daran. "Leider kommt ein guter Coach nach England", sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp: "Wir müssen darauf gefasst sein, dass United auf dem Feld sehr gut organisiert sein wird. Das sind offensichtlich keine guten Nachrichten für andere Teams."

Ein schwäbischer Insider bewertet das allerdings im vertraulichen Gespräch weit skeptischer: "Ralf kann nicht mit Stars umgehen und so einen großen Verein hat er noch nie trainiert. Und die englische Medienlandschaft ist eine ganz andere als in Deutschland, vor allem bei einem Klub wie Manchester United. Die warten nur auf Fehler von ihm. Also eigentlich passt es überhaupt nicht zusammen."

In jedem Fall aber wird es ein spannendes Experiment werden.