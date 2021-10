Voting - Manchester United nach dem Debakel gegen Liverpool: Muss Ole Gunnar Solskjaer entlassen werden?

Manchester United erlebte am Sonntagabend ein historisches Debakel ausgerechnet gegen den Erzrivalen FC Liverpool, das die Position des ohnehin in der Kritik stehenden Trainer Ole Gunnar Solskjaer weiter geschwächt hat. Wir fragen Euch: Sollten die Red Devils den Norweger jetzt entlassen?

Dreimal Mohamed Salah, einmal Naby Keita und einmal Diogo Jota, dazu eine Rote Karte gegen Paul Pogba und eine Aktion von Cristiano Ronaldo am Rande der Tätlichkeit: Nein, der Sonntagabend stand für Manchester United und Trainer Ole Gunnar Solskjaer unter keinem guten Stern.

Im Gegenteil: Ausgerechnet der ewige Rivale Liverpool fügte den Red Devils im Topspiel des 9. Spieltags der Premier League eine historische Demütigung zu. 0:5 hieß es am Ende aus Sicht des englischen Rekordmeisters, nie zuvor in der Premier League hatte United zur Pause mit 0:4 zurückgelegen.

Der Auftritt von CR7 und Co. war nur die Spitze einer Aneinanderreihung von dürftigen bis schwachen Auftritten in den vergangenen Wochen. The Athletic schrieb von einer "der größten Peinlichkeiten in der Liga-Geschichte" und mutmaßte, dass die "Liverpooler Demütigung der Todesstoß für Solskjaers Herrschaft sein" solle.

Und was sagen die SPOX-User? Sollten die United-Bosse den ohnehin in der Kritik stehenden Solskjaer entlassen - oder weiter an ihm festhalten? So, wie sie es schon im Oktober des vergangenen Jahres nach einer 1:6-Pleite gegen Tottenham getan hatten (für App-User geht's hier zum Voting).