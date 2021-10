Liverpool demütigt Manchester United - Salah trifft dreifach - Pogba fliegt nach Horror-Foul

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den Erzrivalen Manchester United in dessen Stadion historisch gedemütigt.

Beim 5:0 (4:0) in Old Trafford am Sonntag lagen die Reds angeführt vom herausragenden Dreifach-Torschützen Mohamed Salah bereits zur Halbzeitpause quasi uneinholbar vorne und schickten United (7.) in der Tabelle Richtung Mittelmaß.

Nie hat Liverpool United höher besiegt, ein 5:0 gab es auch 1925. Das 0:4 nach 45 Minuten war der höchste Pausenrückstand für United in der Premier-League-Geschichte der Red Devils.

"Ein verheerender Tag für alle ManUnited-Fans und den Klub, aber es kam nicht aus dem Nichts. Es war keine Überraschung", twitterte Bastian Schweinsteiger, der von 2015 bis 2017 für United. spielte. "Liverpool zeigte ihnen den Unterschied, der riesig ist - sie haben eine Philosophie und eine Vision." Schweinsteiger gratulierte Liverpool und hofft, dass United bald zurückkommt.

Die Gäste schossen sich wieder auf den zweiten Rang und rückten zugleich auf einen Punkt an den Tabellenführer FC Chelsea heran, der seine Spitzenposition mit einem Kantersieg am Samstag erfolgreich verteidigt hatte.

FC Liverpool demütigt Manchester United: Ronaldo mit Tätlichkeit?

Der frühere Leipziger Naby Keita (5.), Diogo Jota (13.) und Salah (38./45.+5/50.) bestraften den konfus agierenden Rekordmeister ManUnited gnadenlos. Dessen eingewechselter Weltmeister Paul Pogba sah die Rote Karte (60.) nach einer üblen Horror-Grätsche gegen Keita, der anschließend mit einer Trage vom Platz getragen werden.

Für Salah war es das zehnte Pflichtspiel in Folge mit mindestes einem Treffer, er steht jetzt bei zehn Saisontreffern und führt die Torjägerliste damit deutlich vor Leicesters Jamie Vardy (7) an.

Cristiano Ronaldo hatte kurz vor der Pause noch Glück, dass Schiedsrichter Anthony Taylor bei ihm nicht auf Tätlichkeit entschied: An der gegnerischen Grundlinie trat er gegen den halb auf dem Ball liegenden Curtis Jones nach, erwischte aber nur das Spielgerät. Taylor beließ es bei einer Gelben Karte.

In Halbzeit zwei wurde zudem ein wunderbarer Treffer von CR7 in der 52. Minute zurückgepfiffen - der Portugiese war hauchdünn aus dem Abseits gestartet.

Premier League: Die Tabelle